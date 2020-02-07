Умер врач в Китае, первым сообщивший о коронавирусе

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Китайский врач Ли Вэньлян, который первым предупредил о вспышке
нового вируса 2019-nCoV, умер в ночь на пятницу, 7 февраля от пневмонии. Об
этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на центральную
больницу города Ухань.
"В борьбе против
эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, Ли Вэньлян, офтальмолог,
работавший в нашей больнице, был, к несчастью, заражен, − говорится в
заявлении.
Врач умер, несмотря на все попытки его реанимировать. Ему
было 34 года.
Для борьбы с дальнейшим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно $ 675 миллионов. Наибольшее беспокойство организации вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирусом. "Необходима срочная поддержка для укрепления слабых систем здравоохранения, чтобы выявлять, диагностировать и ухаживать за людьми с вирусом, а также предотвратить дальнейшую передачи вируса и защитить медицинских работников", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес.
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