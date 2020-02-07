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Умер врач в Китае, первым сообщивший о коронавирусе

Офтальмолог Ли Вэньлян скончался, несмотря на все попытки медиков его реанимировать

сегодня, 02:40
Автор:

• Ольга Чародий

Умер врач в Китае, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который первым предупредил о вспышке нового вируса 2019-nCoV, умер в ночь на пятницу, 7 февраля от пневмонии. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на центральную больницу города Ухань.

 "В борьбе против эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, Ли Вэньлян, офтальмолог, работавший в нашей больнице, был, к несчастью, заражен, − говорится в заявлении.

Врач умер, несмотря на все попытки его реанимировать. Ему было 34 года.

  Как сообщал портал "Комментарии", источником нового коронавируса, который распространился из Китая стало мясо диких животных. Такое мнение высказали китайские ученые.  Уточняется, что вирус передается человеку при употреблении мяса в пищу.  По мнению экспертов, источник вируса напрямую связан с торговлей дикими животными, которая осуществляется незаконно. Борьба с подобным нарушением закона является не только важной с позиции охраны природы, но еще и обеспечит здоровье граждан, считают в Китае. Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала сумму, необходимую для борьбы с коронавирусом. А в Кремле усилили контроль гостей мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина. Отныне тем, кто хочет войти в официальную резиденцию лидера России, нужно пройти металлоискатель и тепловизор. Последняя мера связана с эпидемией коронавируса. 

Для борьбы с дальнейшим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно $ 675 миллионов. Наибольшее беспокойство организации вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирусом. "Необходима срочная поддержка для укрепления слабых систем здравоохранения, чтобы выявлять, диагностировать и ухаживать за людьми с вирусом, а также предотвратить дальнейшую передачи вируса и защитить медицинских работников", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес.



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Источник: https://www.scmp.com/news/china/society/article/3049411/coronavirus-li-wenliang-doctor-who-alerted-authorities-outbreak
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