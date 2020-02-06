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Стало известно, сколько нужно денег для борьбы с коронавирусом

Названа сумма, которая необходима для борьбы с распространением китайского коронавируса

сегодня, 07:43
Автор:

• Наталья Шевченко

Стало известно, сколько нужно денег для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с дальнейшим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно $ 675 миллионов. Об этом сообщается в обнародованном заявлении ВОЗ.

Наибольшее беспокойство организации вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирусом.

 "Необходима срочная поддержка для укрепления слабых систем здравоохранения, чтобы выявлять, диагностировать и ухаживать за людьми с вирусом, а также предотвратить дальнейшую передачи вируса и защитить медицинских работников", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейес.

Стратегический план реагирования на новое заболевание рассчитан на период февраля-апреля 2020 года.

Напомним, Китай закончил строительство одной из двух больниц в Ухане, предназначенных для лечения больных на коронавирус. Строительные работы начались в больнице Хуошеншань 23 января и закончились через 8 дней.

Также мы писали о том, что в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.

Пользователи интернета, как обычно не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему мира стал поводом для шуток и мемов.

По состоянию на 6 февраля в Китае число зараженных короновирусом 2019-nCoV достигло 27,4 тысячи человек. Не менее 562 человек скончались.


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Источник: https://www.who.int/news-room/detail/05-02-2020-us-675-million-needed-for-new-coronavirus-preparedness-and-response-global-plan
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