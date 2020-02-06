В Китае определили источник коронавируса

Источником нового коронавируса, который распространился из Китая стало мясо диких животных. Такое мнение высказали китайские ученые. Уточняется, что вирус передается человеку при употреблении мяса в пищу.

По мнению экспертов, источник вируса напрямую связан с торговлей дикими животными, которая осуществляется незаконно. Борьба с подобным нарушением закона является не только важной с позиции охраны природы, но еще и обеспечит здоровье граждан, считают в Китае.

Местные СМИ отмечают, что несмотря на серьезность ситуации с пневмонией, которая вызывается новым вирусом, китайские законы недостаточно жесткие в отношении незаконной торговли животными.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Всемирная организация здравоохранения назвала сумму, необходимую для борьбы с коронавирусом.

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