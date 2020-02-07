В Китае построили вторую больницу для больных на коронавирус

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Сегодня в Китае
построили вторую больницу для пациентов, которые заражены коронавирусом. Об этом сообщает AP.
"Завершили строительство второй специальной больницы,
чтобы изолировать и лечить пациентов, зараженных новым коронавируса", -
говорится в сообщении.
Вторая больница расположена
на 1500 мест, ее строительство
завершили буквально через несколько дней
после того как запустили первую больницу на 1000 мест.
В тоже время информационная война между Россией и Америкой продолжается, и на этот раз "Первый канал" представил зрителям резонансное "разоблачение". По версии журналистов российского канала, во вспышке коронавируса в Китае виноват президент США Дональд Трамп.
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