В Китае построили вторую больницу для больных на коронавирус

Сегодня в Китае построили вторую больницу для пациентов, которые заражены коронавирусом. Об этом сообщает AP.

"Завершили строительство второй специальной больницы, чтобы изолировать и лечить пациентов, зараженных новым коронавируса", - говорится в сообщении.

Вторая больница расположена на 1500 мест, ее строительство завершили буквально через несколько дней после того как запустили первую больницу на 1000 мест.

Как сообщал портал "Комментарии", источником нового коронавируса, который распространился из Китая стало мясо диких животных. Такое мнение высказали китайские ученые. Уточняется, что вирус передается человеку при употреблении мяса в пищу. По мнению экспертов, источник вируса напрямую связан с торговлей дикими животными, которая осуществляется незаконно. Борьба с подобным нарушением закона является не только важной с позиции охраны природы, но еще и обеспечит здоровье граждан, считают в Китае. Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала сумму, необходимую для борьбы с коронавирусом. А в Кремле усилили контроль гостей мероприятий с участием президента РФ Владимира Путина. Отныне тем, кто хочет войти в официальную резиденцию лидера России, нужно пройти металлоискатель и тепловизор. Последняя мера связана с эпидемией коронавируса.

В тоже время информационная война между Россией и Америкой продолжается, и на этот раз "Первый канал" представил зрителям резонансное "разоблачение". По версии журналистов российского канала, во вспышке коронавируса в Китае виноват президент США Дональд Трамп.





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