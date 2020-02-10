Украина отказалась эвакуировать из Китая тех, кто откажется от карантина

Украина не будет эвакуировать из Китая тех граждан, которые откажутся пройти двухнедельный карантин. Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает "Украинская правда".



"Потенциально это 150-200 человек", - сказал Кузин, отметив, что 51 человек готов подписать согласие на карантин, среди них — один ребенок.



По словам чиновника, место для эвакуации еще неизвестно. В настоящее время рассматриваются два санаторно-курортных учреждения в Киевской области. Варианты локаций для эвакуации предлагает и Министерство обороны Украины.



Кузин подчеркнул, что ограничительные меры будут применяться ко всем гражданам, независимо от наличия или отсутствия симптомов коронавируса. Граждан посадят в специальные автобусы прямо с трапа самолета и отвезут на карантин.



Отмечается, что эвакуация украинских граждан из Китая будет проводиться 11 февраля 2020 года. У команды рейса будут костюмы биологической защиты.



Ранее мы сообщали о том, что количество инфицированных коронавирусом людей на борту круизного корабля Diamond Princess стремительно увеличивается. Причем, среди заболевших есть два украинца.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!