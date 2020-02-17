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Больных оставят: Минздрав решил эвакуировать украинцев из Уханя из-за коронавируса

Вместе с украинцами эвакуируют 25 иностранцев

сегодня, 16:14 236
Автор:

• Мария Чиренко

Больных оставят: Минздрав решил эвакуировать украинцев из Уханя из-за коронавируса

Украина намерена эвакуировать 74 человека из Уханя (Китай), где зафиксирована вспышка смертельно опасного коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

"Мы говорим о 49 украинских гражданах и до 25 иностранцах, которыми занимается Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам", - сказал чиновник.

Планируется, что эвакуация из Уханя пройдет 18 февраля.

В самолете с гражданами будут находится сотрудники Министерства здравоохранения Украины. По прибытии украинцы будут находится 14 дней на карантине. 

Ляшко добавил, что на борт самолета будут брать только здоровых людей.

Отметим, по данным на утро 17 февраля, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом превысило 71 тыс. В результате болезни скончались 1777 человек, а почти 11 тысяч — выздоровели. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае запускают в продажу "потенциальное лекарство" от коронавируса. Лекарство против коронавируса Favipiravir первым в Китае получило разрешение государственных регулирующих органов.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/minzdrave-soobshchili-skolko-chelovek-evakuiruyut-1581946172.html
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