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Есть "три безопасных места" для эвакуированных из Уханя, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщала, что перед эвакуацией будут проверять на наличие всех симптомов, присущих больным коронавирусом

сегодня, 00:43 169
Автор:

• Ольга Чародий

Есть "три безопасных места" для эвакуированных из Уханя, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что есть три "безопасных места", куда доставят эвакуированных из Уханя граждан Украины на обсервацию. Об этом она заявила на брифинге в аэропорте "Борисполь", сообщает Еспресо.TV

"Я хочу попросить доносить правдивую информацию и не сеять панику. Мы нашли безопасные места. Три места готовы для того, чтобы в зависимости от количества граждан, которые будут эвакуированы, выбрать наиболее для них соответствующие", - сказала она.

В Китае возьмут на борт только не зараженных на коронавирус. Утром 20 февраля в 8:05 утра самолет вернется в аэропорт "Борисполь". По возвращении будет проведена дезинфекция и проверка всех воздушных систем самолета.

 


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp, который доставит в Украину ее граждан после эвакуации из китайской провинции Ухань, прибудет послезавтра утром в бориспольский Международный аэропорт. Об этом сообщается на сайте компании. Сообщается, что самолет завтра ночью вылетит из "Борисполя" в Алматы (Казахстан), откуда уже отправится в Ухань. Возвращаться борт будет по тому же маршруту и должен прибыть в "Борисполь" в 8:00 утра 20 февраля. Ранее президент Владимир Зеленский предупредил всех политиков, которые будут продолжать "разгонять" панику на почве коронавируса, что эвакуированные из Уханя украинцы будут переселены к ним домой"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые, - мы это знаем благодаря правоохранительным органам, - обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических "товарищей": если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Кончу-Заспу в ваши особняки", - заключил глава державы. 

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Источник: https://www.facebook.com/espreso.tv/videos/2461897323914994/
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