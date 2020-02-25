Шестеро украинцев попросились из Китая на Родину

Шестеро граждан Украины, которые находятся в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса, изъявили желание вернуться в Украину. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, передает УНИАН.



"Посольству известно о пребывании 39 граждан Украины в городе Ухань и провинции Хубэй. Желание пока изъявили шесть граждан Украины", - сказал Коваленко.



По словам дипломата, трое из шести граждан не смогли попасть на борт во время предыдущей эвакуации, а остальные трое — те, кто изначально отказывался уезжать. Среди последних и модель Анастасия Зинченко, которая отказалась от эвакуации из-за собаки.



Коваленко отметил, что некоторых украинцев не пустили на борт самолета, так как у них была повышенная температура тела.



"Сейчас они находятся на постоянном медицинском осмотре. Состояние здоровья удовлетворительное. Медицинские службы города Ухань постоянно контролируют их самочувствие, проверяют на возможное наличие коронавируса. Сейчас тесты имеют негативный результат, но, учитывая опасность этого вируса, проводятся повторные исследования", - сказал дипломат, добавив, что посольство Украины в Китае оказывает этим гражданам всестороннюю помощь.



Напомним, 20 февраля из Уханя были эвакуированы десятки украинцев. Их поместили в медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах Полтавской области. Это вызвало массовые протесты и столкновения с полицией.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Настя Зинченко отказалась от эвакуации из китайского Уханя, так как ей не разрешили взять с собой ее собаку Мишель. В МИД Украины ответили на запрос “Комментариев” о судьбе украинки и заявили о том, что “посольство Украины в КНР в пределах компетенции приняло все возможные меры для обеспечения эвакуации всех граждан Украины, которые выразили желание покинуть провинцию Хубэй из-за вспышки эпидемии вирусной пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19”.



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