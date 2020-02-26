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В Украине от гриппа за неделю умерли 10 человек

Эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине превышен почти на 20%

сегодня, 15:58
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Украине от гриппа за неделю умерли 10 человек

В Украине в период с 17 по 23 февраля из-за осложнений гриппа умерли 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что на прошлой неделе ОРВИ заболели 217 тыс. человек, среди которых 61,3% – дети. Показатель заболеваемости уже на 19,3% превышает эпидемический порог – 568,7 случаев заболевания на 100 тыс. человек населения.

Неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ пока сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в городе Киев. В остальных регионах нашей страны медики фиксируют эпидемическую активность различной интенсивности.

Также на сегодняшний день известно о 48 случаях смертей в следствие осложнений гриппа с начала эпидемического сезона. Ни один из умерших не был вакцинирован против гриппа. В то же время на прошлой неделе вакцинировались 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 237 тыс. человек.

Ранее "Комментарии" писали, что вслед за коронавирусом Китай накрыл еще и птичий грипп.


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