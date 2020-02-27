Язык

Українська

Русский

Coinspot 27.02.2020

BTC/USD

8873.94

ETH/USD

231.14

LTC/USD

62.64

НБУ 27.02.2020

USD/UAH

24.57

EUR/UAH

26.89

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В МИД назвали число заболевших коронавирусом на круизном лайнере
НОВОСТИ Все новости

В МИД назвали число заболевших коронавирусом на круизном лайнере

Дипломаты смогли выйти на связь с 24 из 25 граждан Украины, которые находятся на Diamond Princess

сегодня, 17:00
Автор:

• Мария Чиренко

В МИД назвали число заболевших коронавирусом на круизном лайнере

На борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится в порту японской Иокогамы на карантине, коронавирусом COVID-19 заболели 4 гражданина Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, передает Гордон.

"По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", – сказали в ведомстве.

Другие украинцы продолжают оставаться на борту судна. Им сделали тест на коронавирус, но результаты пока неизвестны.

"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, отрицательные – продолжат карантин", – рассказали в ведомстве.

Дипломаты смогли выйти на связь с 24 из 25 граждан Украины. Украинцы сказали дипломатам, что намерены пройти карантин в Японии и возвращаться на родину в ближайшие дни не намерены.

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным Всемирной организации здравоохранения, переносчиками коронавируса могут быть домашние животные.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gordonua.com/news/worldnews/kolichestvo-inficirovannyh-koronavirusom-ukraincev-na-bortu-diamond-princess-uvelichilos-do-chetyreh-mid-1488733.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...