В МИД назвали число заболевших коронавирусом на круизном лайнере

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На борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится в порту японской Иокогамы на карантине, коронавирусом COVID-19 заболели 4 гражданина Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, передает Гордон.
"По состоянию на 26 февраля 2020 года четыре гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", – сказали в ведомстве.
Другие украинцы продолжают оставаться на борту судна. Им сделали тест на коронавирус, но результаты пока неизвестны.
"Наши соотечественники, которые получат положительные результаты тестов, будут госпитализированы в местные медучреждения, отрицательные – продолжат карантин", – рассказали в ведомстве.
Дипломаты смогли выйти на связь с 24 из 25 граждан Украины. Украинцы сказали дипломатам, что намерены пройти карантин в Японии и возвращаться на родину в ближайшие дни не намерены.
Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным Всемирной организации здравоохранения, переносчиками коронавируса могут быть домашние животные.
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