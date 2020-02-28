Минздрав Украины порекомендовал хирургам отложить все плановые операции

В рамках национальных программ по подготовке к вспышке китайского коронавируса, Министерство здравоохранения рекомендовало Департаментам здравоохранения областных государственных администраций (ОГА) перенести на более поздний срок плановые операции. С таким заявлением выступил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы сейчас рекомендуем всем департаментам здравоохранения ОГА рассмотреть вопрос и потихоньку начинать отсрочивать проведение плановых операций для того, чтобы подготовить больницы и они не были заполнены в случае возникновения вспышки", - заявил Ляшко.

По информации медицинского чиновника, подобные меры предосторожности были предприняты за рубежом, в частности, в Италии. Отказ от проведения плановых операций направлен на уменьшение количества пациентов больниц и снижение контактов с потенциально зараженными пациентами.

Как сообщал портал "Комментарии", секретарь СНБО и обороны Алексей Данилов считает, что инфекция COVID-19 Украину не обойдет, но случаи заболевания будут единичными.

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