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Минздрав Украины порекомендовал хирургам отложить все плановые операции

Отсрочка вводится из-за возможной вспышки нового коронавируса

сегодня, 13:27 571
Автор:

• Сергей Медведев

Минздрав Украины порекомендовал хирургам отложить все плановые операции

В рамках национальных программ по подготовке к вспышке китайского коронавируса, Министерство здравоохранения рекомендовало Департаментам здравоохранения областных государственных администраций (ОГА) перенести на более поздний срок плановые операции. С таким заявлением выступил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы сейчас рекомендуем всем департаментам здравоохранения ОГА рассмотреть вопрос и потихоньку начинать отсрочивать проведение плановых операций для того, чтобы подготовить больницы и они не были заполнены в случае возникновения вспышки", - заявил Ляшко.

По информации медицинского чиновника, подобные меры предосторожности были предприняты за рубежом, в частности, в Италии. Отказ от проведения плановых операций направлен на уменьшение количества пациентов больниц и снижение контактов с потенциально зараженными пациентами.

Как сообщал портал "Комментарии", секретарь СНБО и обороны Алексей Данилов считает, что инфекция COVID-19 Украину не обойдет, но случаи заболевания будут единичными.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/minzdrav-rekomenduet-bolnitsam-otlozhit-planovye-1582887947.html
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