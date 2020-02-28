Украине не избежать коронавируса

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Секретарь СНБО и обороны Алексей Данилов считает, что
инфекция COVID-19 Украину не обойдет, но случаи заболевания будут единичными, пишет "Укринформ".
"К большому сожалению, единичные случаи заболевания...
вряд ли мы с вами минуем это. Это будет почти в каждой стране. Но я могу
сказать, что мы подготовлены, и подготовлены очень и очень мощно", -
сказал Данилов.
Он, среди прочего заверил, что медицинские маски в Украине
имеются в достаточном количестве и призвал граждан не накапливать их.
"Мы открыли то, что было на бронировании, в нашем
госрезерве. Могу успокоить: у нас имеется в достаточном количестве этих масок.
Не надо их сейчас по 100-200 штук копить, складывать. В случае необходимости
все получат необходимую помощь от государства. И не надо раздувать
панику", - сказал Данилов.
"Мы понимаем, какие больницы есть, состав врачей, количество коек в той или иной больнице - все это под контролем", - заверил секретарь СНБО, пообещав реагирование в случае необходимости.
Как сообщали "Комментарии" неделю назад, несмотря на беспрецедентные меры безопасности во избежание коронавируса в Украине и изоляцию прибывших из Китая людей в санатории под Полтавой, страну всколыхнула волна протестов. Под Полтавой жгли шины и атаковали Нацгвардию, а президент Владимир Зеленский и топ-чиновники были шокированы поведением в отношении земляков.
Напомним, после того, как украинку Анастасию Зинченко отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. После публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский. А вскоре ей и вовсе пообещали, что эвакуируют на частном самолете ФК "Шахтер".
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