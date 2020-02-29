Появились результаты анализов украинцев, прибывших из Италии с симптомами ОРВИ

Коронавирус у двух украинцев, которые прибыли из Италии и имеют симптомы ОРВИ, не подтвердился. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.



"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сказано в сообщении.



Отмечается, что 28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава поступили по одному сообщению из Ивано-Франковской и Кировоградской областей о подозрении на коронавирус. Оба заболевших имели симптомы ОРВИ и недавно вернулись из Италии, где зафиксирована самая масштабная в Европе вспышка коронавируса.



"Предварительные результаты исследования материала отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую-референс лабораторию", - говорится в сообщении.



Также в Минздраве добавили, что Центр общественного здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения проводит двухдневный тренинг для эпидемиологов и вирусологов на предмет того, как готовиться и реагировать на вспышку COVID-19.



Отметим, что по данным ВОЗ, по состоянию на 29 февраля, в Италии зарегистрировано 888 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что является самым масштабным показателем в Европе.



Как сообщал сайт "Комментарии", поступление быстрых тестов на выявление коронавируса в Украине ожидают с 10 марта.







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