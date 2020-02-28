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Стало известно, когда в Украине появятся быстрые тесты на коронавирус

Быстрые тесты на выявление коронавируса должны появиться в Украине уже в начале марта

сегодня, 20:17
Автор:

• Татьяна Веремеева

Стало известно, когда в Украине появятся быстрые тесты на коронавирус

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине прибудут быстрые тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поступление быстрых тестов на выявление коронавируса в нашей стране ожидают с 10 марта. Министр отметил, что эти тесты отличаются от обычных тест-систем тем, что они могут использоваться даже вне лаборатории. Биологический материал можно забирать непосредственно у кровати больно, после чего доктор в течение 15 минут может исключить или установить диагноз. В то же время результаты таких тестов требуют дальнейшего лабораторного подтверждения, но могут оперативнее определять дальнейшую тактику поведения с больным.

Также продолжается проведение температурного скрининга на пограничных пунктах пропуска и в аэропортах.

Ранее "Комментарии" писали, что ни у одного из эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус.

Также мы писали, что в Беларуси зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус не обойдет Украину и допустил единичные случаи заражения коронавирусом в нашей стране.


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