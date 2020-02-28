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В Беларуси обнаружили первый случай коронавируса

У иранского студента, который живет в Беларуси, обнаружили коронавирус

сегодня, 08:18 517
Автор:

• Наталья Шевченко

В Беларуси обнаружили первый случай коронавируса

В Беларуси выявили случай впервые заражения коронавирусом. Он обнаружен у гражданина Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

"В Беларуси зарегистрирован первый завезенный случай коронавируса. Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана", - говорится в сообщении.

Заболевший прибыл на территорию республики рейсом из Баку 22 февраля. "Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно", - добавили в Минздраве.

Как сообщали "Комментарии" неделю назад, несмотря на беспрецедентные меры безопасности во избежание коронавируса в Украине и изоляцию прибывших из Китая людей в санатории под Полтавой, страну всколыхнула волна протестов. Под Полтавой жгли шины и атаковали Нацгвардию, а президент Владимир Зеленский и топ-чиновники были шокированы поведением в отношении земляков.

Напомним, после того, как украинку Анастасию Зинченко отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее  и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. После публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский.  А вскоре ей и вовсе пообещали,  что эвакуируют на частном самолете ФК "Шахтер".



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Источник: http://minzdrav.gov.by/ru/
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