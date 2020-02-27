Обнародованы результаты тестов эвакуированных

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Ни у одного из эвакуированных из Китая украинцев и
иностранцев, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской
области, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус. Об
этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.
"Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на
обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не
заражен коронавирусом COVID-19", - говорится в сообщении.
Данилов отметил, что молекулярно-генетические исследования
биологического материала, который брали у эвакуированных, пока не обнаружили
коронавирус.
Первую партию биоматериала передали самолетом в Киев 22 февраля этого года. Следующий забор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта этого года, добавили в пресс-службе СНБО.
Как сообщали "Комментарии" неделю назад, несмотря на беспрецедентные меры безопасности во избежание коронавируса в Украине и изоляцию прибывших из Китая людей в санатории под Полтавой, страну всколыхнула волна протестов. Под Полтавой жгли шины и атаковали Нацгвардию, а президент Владимир Зеленский и топ-чиновники были шокированы поведением в отношении земляков.
Напомним, после того, как украинку Анастасию Зинченко отказались эвакуировать домой вместе с собакой Мишель, и она осталась в Ухане, в Сети прокатилась волна возмущений. Настя рассказала о том, что еды для нее и ее любимца осталось не так много, и была возмущена сложившейся ситуацией. После публикаций в СМИ ей позвонил президент Украины Владимир Зеленский. А вскоре ей и вовсе пообещали, что эвакуируют на частном самолете ФК "Шахтер".
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