Новые Санжары выдохнули: украинцев могут эвакуировать из Уханя в Европу

Граждане Украины, которые находятся в китайском Ухане, где зафиксирована вспышка коронавируса, могут быть эвакуированы в страны Европы. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24".



"Мы планируем дополнительную эвакуацию тех граждан, которые остались в Ухане, и думаем, каким образом их оттуда забрать. У нас есть разные варианты. На сегодняшний момент наиболее целесообразным представляется привлечение помощи других стран", - отметил глава МИД.



Пристайко добавил, что в эвакуации помогают многие страны, как это ранее сделала Украина.



"У нас сейчас есть страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Уханя... Мы готовы в ближайшие дни это сделать", - сказал министр, отметив, что власти рассматривают вариант повторной отправки самолета.



Как сообщали "Комментарии" неделю назад, несмотря на беспрецедентные меры безопасности во избежание коронавируса в Украине и изоляцию прибывших из Китая людей в санатории под Полтавой, страну всколыхнула волна протестов . Под Полтавой жгли шины и атаковали Нацгвардию, а президент Владимир Зеленский и топ-чиновники были шокированы поведением в отношении земляков.



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