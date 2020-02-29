Новые Санжары выдохнули: украинцев могут эвакуировать из Уханя в Европу

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Граждане Украины, которые находятся в китайском Ухане, где зафиксирована вспышка коронавируса, могут быть эвакуированы в страны Европы. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы планируем дополнительную эвакуацию тех граждан, которые остались в Ухане, и думаем, каким образом их оттуда забрать. У нас есть разные варианты. На сегодняшний момент наиболее целесообразным представляется привлечение помощи других стран", - отметил глава МИД.
Пристайко добавил, что в эвакуации помогают многие страны, как это ранее сделала Украина.
"У нас сейчас есть страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Уханя... Мы готовы в ближайшие дни это сделать", - сказал министр, отметив, что власти рассматривают вариант повторной отправки самолета.
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