Днепр выделяет почти 100 млн грн на борьбу с коронавирусом

В резервный фонд Днепра выделено почти 4 миллиона долларов (или 100 миллионов гривен) для безопасности медицинских сотрудников и закупки необходимого оборудования, организации лечения, работы персонала и дополнительных расходов. Об этом сообщает Департамент охраны здоровья и населения Днепровского горсовета.



В департаменте отметили, что сегодня в городе готовы организовать лечение 30 зараженных коронавирусом. Но предпочитают превентивные меры — например, в Днепре проводят дезинфекцию общественного транспорта и дополнительное проветривание метрополитена.

В учебные заведения направили распоряжения о проведении влажных уборок и проветриваний. Также в городе создан штаб реагирования на случай распространения вируса в Украине.

В случае появления зараженных коронавирусом в Днепре готовы встречать их в двадцать пятой городской больнице — там уже организовано все необходимое и подготовлен медицинский персонал.

Как сообщал портал "Комментарии", жену инфицированного из Черновцов забрали на обсервацию из-за протестов жителей дома.

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