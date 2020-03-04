Днепр выделяет почти 100 млн грн на борьбу с коронавирусом

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В резервный фонд Днепра выделено почти 4 миллиона
долларов (или 100 миллионов гривен) для безопасности медицинских сотрудников и
закупки необходимого оборудования, организации лечения, работы персонала и
дополнительных расходов. Об этом сообщает Департамент охраны здоровья и
населения Днепровского горсовета.
В департаменте отметили, что сегодня в городе готовы
организовать лечение 30 зараженных коронавирусом. Но предпочитают превентивные
меры — например, в Днепре проводят дезинфекцию общественного транспорта и
дополнительное проветривание метрополитена.
В учебные заведения направили распоряжения о
проведении влажных уборок и проветриваний. Также в городе создан штаб
реагирования на случай распространения вируса в Украине.
В случае появления зараженных коронавирусом в Днепре
готовы встречать их в двадцать пятой городской больнице — там уже организовано
все необходимое и подготовлен медицинский персонал.
Как сообщал портал "Комментарии", жену инфицированного
из Черновцов забрали на обсервацию из-за протестов жителей дома.
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