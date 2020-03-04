Жена на карантине: где находится супруга инфицированного коронавирусом

Жена черновчанина, который подхватил коронавирус Covid-19, ближайшие две недели проведет в военном госпитале. Об этом рассказал председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Сначала женщина хотела оставаться дома, устроив себе добровольную самоизоляцию. Однако, такая идея не пришлась по вкусу ее соседям. Под домом, даже, устраивали пикет.

Да и медики не стали рисковать. Ведь женщина находилась рядом со своим супругом и тогда, когда он уже был инфицирован. А значит, также потенциально может быть носительницей коронавируса.

Накануне женщину забрала машина скорой помощи. Куда именно ее увезли говорить общественности не стали. Сообщили лишь, что это будет обсервация в одном из медицинский учреждений. И вот сегодня глава ОГА нарушил молчание.

"Мы ее перевезли в военный госпиталь. Она в изоляции. Но стоит понимать, она не госпитализирована. Она не больна", говорит Сергей Осачук.

О первом случае коронавируса в Украина в Черновцах стало известно во вторник, 3 марта. Вирус подхватил мужчина, который приехал в Украину с Италии через Румынию. Сейчас он изолирован в инфекционном отделении областной больницы. Атипичной пневмонии, как у множества других пациентов с подобным диагнозом, у него нет. Пациент понемногу идет на поправку. Под наблюдением врачей мужчина будет находится до полного выздоровления.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что с коронавирусного карантина в Севастополе сбежала женщина.

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