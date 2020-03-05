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Фотофакт: Зеленский «протестировал» вертолет, который будет транспортировать зараженных коронавирусом

Президент Владимир Зеленский проверил, как будет происходить транспортировка инфицированных коронавирусом на вертолете

сегодня, 14:56
Автор:

• Таисия Ерохина

Фотофакт: Зеленский «протестировал» вертолет, который будет транспортировать зараженных коронавирусом

Специальный вертолет для транспортировки зараженных коронавирусом оснащен изоляционной капсулой и биозащитными комплектами, а как именно будет происходить перемещение больных сегодня проверил на Полтавщине президент Владимир Зеленский. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале Офис президента.

Так, Зеленский осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который с сегодняшнего дня заступает на дежурство на базе ГСЧС. Вертолет имеет изоляционную капсулу, биозащитные комплекты - костюмы, медицинские перчатки, респираторы, дезинфекционный душ, а также специальный модуль, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета. На борту есть необходимые реанимационные средства и оборудование, пользоваться которым будет группа медиков со специальной подготовкой. Отмечается, что вертолет может охватить расстояние до 1200 км и транспортировать от 2 до 6 пациентов.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Украине будут транспортировать больных с подозрением на коронавирус на вертолете, который принимал участие в миротворческих миссиях ООН. Вертолет передала ГСЧС на условиях безвозмездного контракта, а экипаж и медперсонал вертолета прошли специальную подготовку.


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Источник: https://web.telegram.org/#/[email protected]_UA
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