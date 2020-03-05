В Украине отменили чемпионат по ралли на фоне вспышки коронавируса

Сегодня, 5 марта, в Украине отменили чемпионат "Фортеця" по автомобильному ралли из-за распространения китайского коронавируса Covid-19 уже и в нашей стране. Об этом руководство чемпионата сообщило на официальной странице в Facebook.



На заседании оргкомитета в Каменец-Подольском 4 марта обсудили вопрос ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и решили отменить второй тур чемпионата. Также организаторы выразили обеспокоенность участием иностранных экипажей, зрителей и специалистов.

Второй этап чемпионата Украины по ралли был запланирован на 8-10 мая 2020 года, но оргкомитет решил перенести гонки на неопределенный срок, который будет зависеть от дальнейшего развития событий в области коронавируса.

Это первая отмена события в Украине из-за коронавируса. Но сегодня заместитель главы МОЗ Виктор Ляшко рассказал, что в стране планируют отменить все массовые мероприятия из-за коронавируса.

По состоянию на утро четверга, 5 марта, коронавирус распространился на 79 стран. Число заболевших достигло 95 тысяч, от болезни умерли 3284 человека и вылечились 53276 — больше половины.

Как сообщал портал "Комментарии", у побережья США на карантине из-за коронавируса оказался еще один круизный лайнер Grand Princess.

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