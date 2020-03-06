«Сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь»: Олег Тиньков рассказал о своей смертельной болезни

Основатель "Тинькофф Банка" и акционер группы TCS Group Holding Олег Тиньков рассказал различным мировым и российским СМИ о том, что у него лейкемия.



Предприниматель уточнил, что диагноз врачи поставили еще в октябре, а сам он уже прошел несколько курсов химиотерапии. Также Тиньков пообещал, что болезнь не отразится на его бизнесе, ведь он "отошел от операционной деятельности".

В своем публичном обращении он рассказал, что долго не хотел раскрывать подробности. Также Тиньков отметил, что в жизни ему приходилось бороться и за себя, и за свое дело, но теперь он "будет бороться за главное — за саму жизнь".

Сегодня, 6 марта, американское министерство юстиции обвинило бизнесмена в скрытии активов на миллиард долларов. Тиньков обязан был заплатить налог при выходе из американского гражданства в 2013 году, и теперь ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Сейчас он находится в Лондоне и не может покинуть город. Также предпринимателя обязали носить браслет, сдать паспорта, регулярно отмечаться в полиции и ввели для него комендантский час. Суд по его экстрадиции начнется 27 апреля. Но его болезнь может стать основанием для отказа.

Как сообщал портал "Комментарии", на потраченные 500 миллионов долларов на предвыборную кампанию Майкл Блумберг мог купить 42 острова или погасить 1600 американских кредитов.

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