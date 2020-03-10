В украинских аптеках могут появиться экспресс-тесты на коронавирус. Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас Украина покупает тесты централизовано, и они попадают в определенные госпитальные базы. Ляшко говорит, что такие тесты разработали в Китае, и на сегодняшний день Украина заказала 1000 систем. Закупить подобные отныне может любая аптечная сеть, так как в КНР, где коронавирус начал утихать, появилась возможность изготовлять экспресс-тесты и для других стран. Стоимость подобной продукции пока неизвестна.

Что же касается ситуации с коронавирусом в Украине, китайскую лихорадку подтвердили только у одного человека - жителя Черновцов. Мужчина, который был инфицирован в Италии, находится в больнице, и его состояние не ухудшилось.

Кроме того, по словам Ляшко, в выходные медики проверяли на коронавирус 20 человек, 16 из которых оказались здоровы, а еще 4 пока ждут результаты анализа. Всего же на Covid-19 проверили 40 украинцев.

Напомним, в Иране, где сейчас бушует коронавирус, семь человек погибли в результате превентивных мер в связи с китайской лихорадкой.

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