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Эпидемиологический порог в Украине превышен более чем на 21%

Более 200 тыс. украинцев заболели ОРВИ в течение недели

сегодня, 19:30
Автор:

• Татьяна Веремеева

Эпидемиологический порог в Украине превышен более чем на 21%

В течение прошлой недели, с 2 по 8 марта, в Украине ОРВИ заболели 213 531 чловек, из которых 64,4% - дети. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что интенсивный показатель заболеваемости составил 577,8 на 100 тыс. населения, что на 21,2% превышает эпидемиологический порог в Украине. Кроме того, неэпидемический уровень заболеваемости сохраняется только в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и городе Киев. В остальных регионах нашей страны медики фиксируют эпидемическую активность различной интенсивности.

В Минздраве также отмечают, что за неделю в стране умерли 9 человек из-за осложнений гриппа, среди которых никто не был вакцинирован против гриппа. В то же время на прошлой неделе были вакцинированы 216 человек, всего с начала эпидемиологического сезона вакцины против гриппа получили 237 831 человек.

Ранее "Комментарии" писали, что в Минздраве сообщили о 2 новых случаях заболевания коронавирусом в Украине.


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