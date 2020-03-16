"Научный саммит по коронавирусу": украинцы получат ответы на вопросы о пандемии

Сегодня в 18:00 по киевскому времени в новаторском университете Силиконовой долины США пройдет научный саммит, посвященный ключевым проблемам стихийной пандемии коронавируса, который будет транслироваться в прямом эфире. Об этом передает издание "Буквы".

Основателями мероприятия выступают знаменитые американские инженеры Рэй Курцвейл и Питер Диамандис, а партнерами - Google, NASA и Deloitte.

Сегодняшние лекции будут на следующие темы:

- Все, что стоит знать о COVID-19: ситуация с пандемией на теперь, стратегии разработки вакцины.

- Перспективы реакции в свете опыта других вспышек болезней: SARS, обезьяний оспы, гриппа.

- Как разные правительства реагируют на коронавирус.

- Практические советы по сохранению собственного здоровья в течение пандемии COVID-19.

- Как сдержать распространение вируса.

- Лечение болезней и исследования ДНК.

- Как текущий коронавирус и австралийские лесные пожары повлияли и продолжат влиять на мир.

- Лидерство во времена COVID-19.

- Решительные шаги и ускоренные инновации.

Прослушать в режиме онлайн дискуссию экспертов по новейшей форме пневмонии можно будет по ссылке первоисточника.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейские ученые уже назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире.

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