"Научный саммит по коронавирусу": украинцы получат ответы на вопросы о пандемии

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Сегодня в 18:00 по киевскому времени в новаторском университете Силиконовой долины США пройдет научный саммит, посвященный ключевым проблемам стихийной пандемии коронавируса, который будет транслироваться в прямом эфире. Об этом передает издание "Буквы".
Основателями мероприятия выступают знаменитые американские инженеры Рэй Курцвейл и Питер Диамандис, а партнерами - Google, NASA и Deloitte.
Сегодняшние лекции будут на следующие темы:
- Все, что стоит знать о COVID-19: ситуация с пандемией на теперь, стратегии разработки вакцины.
- Перспективы реакции в свете опыта других вспышек болезней: SARS, обезьяний оспы, гриппа.
- Как разные правительства реагируют на коронавирус.
- Практические советы по сохранению собственного здоровья в течение пандемии COVID-19.
- Как сдержать распространение вируса.
- Лечение болезней и исследования ДНК.
- Как текущий коронавирус и австралийские лесные пожары повлияли и продолжат влиять на мир.
- Лидерство во времена COVID-19.
- Решительные шаги и ускоренные инновации.
Прослушать в режиме онлайн дискуссию экспертов по новейшей форме пневмонии можно будет по ссылке первоисточника.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейские ученые уже назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире.
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