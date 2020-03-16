Женщина с подозрением на коронавирус умерла в Черновцах

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Сегодня, 16 марта, в
Украине зафиксировали второй смертельный случай от китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в Черновицкой областной
государственной администрации.
Женщина умерла в
инфекционном отделении Черновицкой областной клинической болезни около 19:00.
Она находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Причиной
смерти стала тяжелая сопутствующая неврологическая патология, не связанная с
проявлениями коронавирусной инфекции.
Умершая накануне сдала
тест на коронавирус Covid-19. В обладминистрации
обещают результаты в ближайшее время.
На момент публикации во
всем мире заражены более 180 тысяч человек, из которых 7128 пациентов умерли, а
более 78 тысяч выздоровели. В Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения,
еще 43 человека с подозрением на коронавирус пока не подтверждены, а один
человек умер.
Как сообщал портал "Комментарии",
Россия закрывает границу для иностранцев из-за пандемии коронавируса. Также
сегодня закрыли границы Канада, Малайзия и Европейский Союз.
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