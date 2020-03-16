Женщина с подозрением на коронавирус умерла в Черновцах

Сегодня, 16 марта, в Украине зафиксировали второй смертельный случай от китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.



Женщина умерла в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической болезни около 19:00. Она находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус. Причиной смерти стала тяжелая сопутствующая неврологическая патология, не связанная с проявлениями коронавирусной инфекции.

Умершая накануне сдала тест на коронавирус Covid-19. В обладминистрации обещают результаты в ближайшее время.

На момент публикации во всем мире заражены более 180 тысяч человек, из которых 7128 пациентов умерли, а более 78 тысяч выздоровели. В Украине уже 7 зарегистрированных случаев заражения, еще 43 человека с подозрением на коронавирус пока не подтверждены, а один человек умер.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия закрывает границу для иностранцев из-за пандемии коронавируса. Также сегодня закрыли границы Канада, Малайзия и Европейский Союз.

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