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Россия закрывает границу для иностранцев из-за пандемии коронавируса

Граница России будет закрыта на полтора месяца из-за угрозы коронавируса

сегодня, 22:17 543
Автор:

• Антон Варанов

Россия закрывает границу для иностранцев из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 16 марта, правительство Российской Федерации приняло решение запретить иностранцам въезжать на территорию государства из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщили на сайте правительства России.

Ограничение распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства и вступит в силу с 18 марта. Действовать запрет будет до 1 мая и не коснется дипломатов, транзитных авиапассажиров, иностранцев с разрешением на проживание в РФ, а также членов экипажей поездов, судов, самолетов.

Исключения допускают и для тех иностранцев, которые приезжают в Россию на похороны близких родственников. Для этого нужно будет официальное подтверждение.

На момент публикации во всем мире заражены более 180 тысяч человек, из которых 7128 пациентов умерли, а более 78 тысяч выздоровели. Сегодня также закрыли границы Канада и Малайзия.

Как сообщал портал "Комментарии", сегодня Европейский Союз запретил въезд на свою территорию на месяц.


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Источник: http://government.ru/news/39172/
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