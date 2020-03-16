Россия закрывает границу для иностранцев из-за пандемии коронавируса

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
4971.30
ETH/USD
110.74
LTC/USD
32.31
USD/UAH
27.75
EUR/UAH
30.77
RUB/UAH
0.37
Сегодня, 16 марта,
правительство Российской Федерации приняло решение запретить иностранцам
въезжать на территорию государства из-за распространения китайского
коронавируса Covid-19. Об этом сообщили
на сайте правительства России.
Ограничение
распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства и вступит в силу
с 18 марта. Действовать запрет будет до 1 мая и не коснется дипломатов,
транзитных авиапассажиров, иностранцев с разрешением на проживание в РФ, а
также членов экипажей поездов, судов, самолетов.
Исключения допускают и
для тех иностранцев, которые приезжают в Россию на похороны близких
родственников. Для этого нужно будет официальное подтверждение.
На момент публикации во
всем мире заражены более 180 тысяч человек, из которых 7128 пациентов умерли, а
более 78 тысяч выздоровели. Сегодня также закрыли границы Канада и Малайзия.
Как сообщал портал "Комментарии", сегодня Европейский Союз запретил въезд на свою территорию на месяц.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости