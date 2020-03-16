Европейский Союз запретил въезд на свою территорию на месяц

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Сегодня, 16 марта, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен запретила въезд на территорию Европейского Союза (не только государств Шенгенской зоны) на 30 дней людям из других стран, не входящих в состав ЕС, без неотложной необходимости. Об этом сообщает издание Financial Times.
"Чем меньше поездок,
тем проще сдержать вирус", — заявила председатель Европейской комиссии Урсула
фон дер Ляйен.
На момент публикации во
всем мире заражены почти 180 тысяч человек, из которых 7067 пациентов умерли, а
более 78 тысяч выздоровели.
Всего в Европе заболели
более 60 тысяч человек: в Италии — 28 тысяч, в Испании — 9428, в Германии —
7174, во Франции — 5423, в Швейцарии — 2353, в Великобритании — 1543, в
Нидерландах — 1413, в Норвегии — 1320, в Швеции — 1103, а также по тысяче
заболевших в Бельгии, Австрии и Дании.
Многие страны мира уже
закрывают границы и вводят общенациональные карантины.
Как сообщал портал "Комментарии",
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за коронавируса и планирует
использовать 50 миллиардов долларов из резерва.
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