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Европейский Союз запретил въезд на свою территорию на месяц

Запрет на въезд будет распространяться на все поездки в Европейский Союз, кроме неотложных

сегодня, 19:49
Автор:

• Антон Варанов

Европейский Союз запретил въезд на свою территорию на месяц

Сегодня, 16 марта, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен запретила въезд на территорию Европейского Союза (не только государств Шенгенской зоны) на 30 дней людям из других стран, не входящих в состав ЕС, без неотложной необходимости. Об этом сообщает издание Financial Times.

"Чем меньше поездок, тем проще сдержать вирус", — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На момент публикации во всем мире заражены почти 180 тысяч человек, из которых 7067 пациентов умерли, а более 78 тысяч выздоровели.

Всего в Европе заболели более 60 тысяч человек: в Италии — 28 тысяч, в Испании — 9428, в Германии — 7174, во Франции — 5423, в Швейцарии — 2353, в Великобритании — 1543, в Нидерландах — 1413, в Норвегии — 1320, в Швеции — 1103, а также по тысяче заболевших в Бельгии, Австрии и Дании.

Многие страны мира уже закрывают границы и вводят общенациональные карантины.

Как сообщал портал "Комментарии", Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за коронавируса и планирует использовать 50 миллиардов долларов из резерва.


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Источник: https://www.ft.com/content/a5a1878e-6790-11ea-a3c9-1fe6fedcca75
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