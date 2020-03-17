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"Если будет массовое поступление зараженных, мест будет недостаточно", - главный санитарный врач Украины

По словам Виктора Ляшко, в МОЗ думают над тем, как переформатировать другие больницы Украины из-за пандемии коронавируса

сегодня, 10:50
Автор:

• Елена Волкова

"Если будет массовое поступление зараженных, мест будет недостаточно", - главный санитарный врач Украины

При массовом инфицировании Covid-19 в инфекционках Украины может не хватить койкомест. Об этом на сегодняшней экстренной сессии парламента заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
По его словам, сейчас в нашей стране в инфекционных больницах насчитывается 12 000 койкомест при общем количестве спецбоксов в 2500 единиц.
“Мы понимаем, что если будет массовое поступление зараженных, этих мест будет недостаточно. Мы должны понять, как переформатировать другие учреждения МОЗ”, - говорит Ляшко.
Как ранее сообщали "Комментарии", на сегодняшней экстренной сессии парламента главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил о том, что МОЗ меняет алгоритм диагностики инфицированных китайский лихорадкой. Коронавирус теперь передается не из других стран, а внутри Украины. По словам Ляшко, в Украине официально подтвердили 7 случаев коронавируса, в 4 из которых люди не путешествовали и были инфицированы дома.


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Источник: comments.ua
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