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В Черновцах рассказали о состоянии больных коронавирусом детей

Трое детей находятся в больнице вместе со своими мамами. Все - под наблюдением врачей.

сегодня, 10:33 502
Автор:

• Виолетта Комаровская

В Черновцах рассказали о состоянии больных коронавирусом детей

Чиновники рассказали о состоянии троих детей, которых госпитализировали с коронавирусом в Черновицкой области. В облгосадминистрации отчитались - жизни детей ничего не угрожает, они под наблюдением врачей. 

Все трое детей в больницу попали вместе со своими мамами. Их состояние опасения у медиков не вызывает. Повышенной температуры сейчас нету ни у самих инфицированных детей, ни у их матерей, рассказала журналистам заместительница главы Черновицкой области Наталья Гусак. Ничего, что могло бы указывать на развитие у пациентов атипичной пневмонии, врачи не обнаружили. Коронавирус протекает у всех в легкой форме. 

Троих детей госпитализировали в Черновицкой области накануне. С тех пор они под круглосуточным наблюдением врачей. Все трое чувствуют себя хорошо.

Черновицкая область сейчас лидер по количеству заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине. По состоянию на утро среды, 18 марта, там было 10 случаев инфицирования. Семеро из них - это те, кто контактировал с первыми заболевшими. Одну пациентку - 33-летнюю женщину - врачам спасти не удалось, она умерла.

Всего в Украине официально зафиксировано 14 случаев  Covid-19. Умерших двое. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали, возможно ли заразиться коронавирусом от умерших


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1858489-v-oda-rozpovili-pro-stan-zarazhenikh-koronavirusom-ditey-u-chernivetskiy-oblasti
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