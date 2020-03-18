В Черновцах рассказали о состоянии больных коронавирусом детей

Чиновники рассказали о состоянии троих детей, которых госпитализировали с коронавирусом в Черновицкой области. В облгосадминистрации отчитались - жизни детей ничего не угрожает, они под наблюдением врачей.

Все трое детей в больницу попали вместе со своими мамами. Их состояние опасения у медиков не вызывает. Повышенной температуры сейчас нету ни у самих инфицированных детей, ни у их матерей, рассказала журналистам заместительница главы Черновицкой области Наталья Гусак. Ничего, что могло бы указывать на развитие у пациентов атипичной пневмонии, врачи не обнаружили. Коронавирус протекает у всех в легкой форме.

Троих детей госпитализировали в Черновицкой области накануне. С тех пор они под круглосуточным наблюдением врачей. Все трое чувствуют себя хорошо.

Черновицкая область сейчас лидер по количеству заболевших коронавирусом Covid-19 в Украине. По состоянию на утро среды, 18 марта, там было 10 случаев инфицирования. Семеро из них - это те, кто контактировал с первыми заболевшими. Одну пациентку - 33-летнюю женщину - врачам спасти не удалось, она умерла.

Всего в Украине официально зафиксировано 14 случаев Covid-19. Умерших двое.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали, возможно ли заразиться коронавирусом от умерших.

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