Возможны осложнения: врачи рассказали, чем нельзя лечить коронавирус

Лечить коронавирус препаратами, содержащими ибупрофен, врачи категорически запрещают. Такая терапия может привести к осложнениям, куда более опасным - заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Препараты, содержащие ибупрофен, довольно популярное жаропонижающее и противовоспалительное средство. Но если в любом другом случае, они действительно способны облегчить страдания, то в случае с коронавирусом Covid-19 только усугубят ситуацию. Практика во всем мире показывает у пациентов, которые принимали такие лекарства, риск осложнений гораздо выше, говорит представитель ВООЗ Кристиан Линдмайер. При чем не только у пожилых людей, но и у молодых пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме. То же самое касается препаратов на основе кортизона. Они также могут обострить инфекцию.

Если поднялась температура, особенно когда есть подозрение на коронавирус, использовать лучше препараты на основе парацетамола. Однако, и в этом случае лучше обратиться к врачу. Только опытный специалист сможет подобрать правильное лечение, которое не навредит организму, напоминают в ВООЗ.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, как продезинфицировать и обезопасить от коронавируса собственное жилье.

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