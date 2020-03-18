Врачи объяснили, от чего умерла 33-летняя буковинка, которая была заражена коронавирусом

Вчера, 17 марта, умерла 33-летняя жительница Черновицкой области, которая была заражена коронавирусом. По словам врачей, к смерти привел не вирус, а патологии. Об этом информирует на своей странице в Facebook Черновицкая ОГА.

Так, смерть произошла не из-за симптоматики COVID-19, считают медики. Сообщается, что женщина имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражение легких, но без легочной недостаточности.

По словам заместителя главврача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольги Снигуряк, уже после смерти поступили результаты анализов, подтвердившие у покойной коронавирус.

"Причина смерти – судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в головной мозг", - сказала Снигуряк. - Пациентку доставили в наше отделение, потому что у нее была немного повышенная температура, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации является сопутствующей патологией, к летальным последствиям привел не он".

Добавим, что у мужчины взяли анализы на коронавирус, сейчас у него нет симптомов и находится в самоизоляции.

Ранее "Комментарии" писали, что в Черновицкой области правоохранители открыли уголовное производство после смерти 33-летней девушки, в крови которой уже после летального случая нашли COVID-19. По данным факту открыли уголовное производство по ст. 140 "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Санкция предусматривает до двух лет тюрьмы.

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