Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.03.2020

BTC/USD

5151.15

ETH/USD

113.24

LTC/USD

33.08

НБУ 18.03.2020

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Врачи объяснили, от чего умерла 33-летняя буковинка, которая была заражена коронавирусом
НОВОСТИ Все новости

Врачи объяснили, от чего умерла 33-летняя буковинка, которая была заражена коронавирусом

Врачи рассказали, что стало причиной смерти 33-летней женщины в Черновицкой области

сегодня, 18:44
Автор:

• Таисия Ерохина

Врачи объяснили, от чего умерла 33-летняя буковинка, которая была заражена коронавирусом

Вчера, 17 марта, умерла 33-летняя жительница Черновицкой области, которая была заражена коронавирусом. По словам врачей, к смерти привел не вирус, а патологии. Об этом информирует на своей странице в Facebook Черновицкая ОГА.

Так, смерть произошла не из-за симптоматики COVID-19, считают медики. Сообщается, что женщина имела сложную патологию нервной и эндокринной системы, а также поражение легких, но без легочной недостаточности.

По словам заместителя главврача по лечебной работе Черновицкой областной клинической больницы Ольги Снигуряк, уже после смерти поступили результаты анализов, подтвердившие у покойной коронавирус.

"Причина смерти – судорожный синдром на фоне отека головного мозга и, не исключено, кровоизлияния в головной мозг", - сказала Снигуряк. - Пациентку доставили в наше отделение, потому что у нее была немного повышенная температура, а ее муж недавно вернулся из Италии. Считаем, что коронавирус в этой ситуации является сопутствующей патологией, к летальным последствиям привел не он".

Добавим, что у мужчины взяли анализы на коронавирус, сейчас у него нет симптомов и находится в самоизоляции.

Ранее "Комментарии" писали, что в Черновицкой области правоохранители открыли уголовное производство после смерти 33-летней девушки, в крови которой уже после летального случая нашли COVID-19. По данным факту открыли уголовное производство по ст. 140 "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Санкция предусматривает до двух лет тюрьмы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/cvODA/?epa=SEARCH_BOX
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...