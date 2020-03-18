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"Боже, как я ненавижу этих ворюг": Комаровский потрясен качеством защиты от пандемии в больницах

Главному врачу-педиатру Украины Евгению Комаровскому прислали фотографию врача в спецодежде, призванной защищать его в борьбе со вспышкой коронавируса

сегодня, 22:35 640
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Боже, как я ненавижу этих ворюг": Комаровский потрясен качеством защиты от пандемии в больницах

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский выразил свое негодование по уровню подготовки врачей в инфекционных отделениях маленьких городов и сел нашей страны, выделенных им для борьбы с потенциальной угрозой коронавируса COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав обращение от одного из медиков, который пожаловался на крайне некачественную спецодежду. 

Комаровский убежден, что, несмотря на острую вирусологическую ситуацию, большинство чиновников продолжают пренебрегать личной ответственностью за безопасность врачей в государственных клиниках, особенно, находящихся в отдалении от областных центров. По его мнению, это грозит крайне губительными последствиями для всей сферы здравоохранения в Украине.

"Когда все это кончится вы, может быть поймете, что ни за какие деньги нельзя срочно накупить хороших врачей и медсестер. Каждый мэр обязан зайти в инфекционное отделение на подвластной ему территории и оценить качество средств индивидуальной зашиты! С собою неплохо прихватить местного СБУшника", - указал врач-педиатр в своем гневном сообщении.

Также он добавил, что именно нежелание власти прислушиваться к советам практикующего медика в отношении защиты его коллег, сделало невозможным для Комаровского карьеру правительственного советника.

редупреждаю: коронавирус добьет медиков, которые еще есть!  А пока смотрите и наслаждайтесь. Боже, как же я этих ворюг ненавижу…", - заключил Евгений Комаровский.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об основных правилах мытья рук для того, чтобы максимально обезопасить себя от коронавируса.


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