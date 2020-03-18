Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.03.2020

BTC/USD

5319.73

ETH/USD

115.61

LTC/USD

33.99

НБУ 18.03.2020

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Минздрав подтвердил два новых случая заражения COVID-19: вирус проник в еще один регион
НОВОСТИ Все новости

Минздрав подтвердил два новых случая заражения COVID-19: вирус проник в еще один регион

Из двух новых случаев заражения коронавирусом в Украине, один из них оказался в Донецкой области

сегодня, 23:15
Автор:

• Екатерина Белоброва

Минздрав подтвердил два новых случая заражения COVID-19: вирус проник в еще один регион

В Минздраве сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом - в Донецкой и Киевской областях. Таким образом, на данный момент COVID-19 подтвержден в 16 случаях. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Отметим, что Донецкая область впервые оказалась под реальной угрозой вспышки пандемии коронавируса. 

На данный момент в Украине зафиксировано уже 16 случаев заражения коронавирусом, 2 из которых - с летальным исходом. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты призывают граждан бдительно относиться к любой информации в отношении коронавируса, поскольку сейчас очень популярна программа по запуску фейковых новостей для создания панической обстановки в обществе.

"Доступность соцсетей, смартфонов и наличие свободного времени во время карантина только способствуют массовому разгону любого фейка, – говорит народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. – Так, миллионы пользователей получили сообщения, что ночью с вертолетов будут распрыскивать антидот и поэтому надо то ли открывать, то ли закрывать форточки. Потом в "родительских группах" разгоняли информацию о том, что всех школьников надо запереть дома, а на улице их будут штрафовать. Наверное, это было последствием разбрызганного аэрозоля".




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/koronavirus-ukraine-mire-izvestno-18-marta-1584481457.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...