Минздрав подтвердил два новых случая заражения COVID-19: вирус проник в еще один регион

В Минздраве сообщили о двух новых случаях заражения коронавирусом - в Донецкой и Киевской областях. Таким образом, на данный момент COVID-19 подтвержден в 16 случаях. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Отметим, что Донецкая область впервые оказалась под реальной угрозой вспышки пандемии коронавируса.

На данный момент в Украине зафиксировано уже 16 случаев заражения коронавирусом, 2 из которых - с летальным исходом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты призывают граждан бдительно относиться к любой информации в отношении коронавируса, поскольку сейчас очень популярна программа по запуску фейковых новостей для создания панической обстановки в обществе.

"Доступность соцсетей, смартфонов и наличие свободного времени во время карантина только способствуют массовому разгону любого фейка, – говорит народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. – Так, миллионы пользователей получили сообщения, что ночью с вертолетов будут распрыскивать антидот и поэтому надо то ли открывать, то ли закрывать форточки. Потом в "родительских группах" разгоняли информацию о том, что всех школьников надо запереть дома, а на улице их будут штрафовать. Наверное, это было последствием разбрызганного аэрозоля".







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