Дезинформация вокруг карантина из-за коронавируса: кому и почему выгодно распространять неправдивую информацию









Газета The Financial Times со ссылкой на доклад Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) сообщила, что российские медиа ведут "кампанию по дезинформации", связанную с борьбой с коронавирусом SARS-CoV-2. Цель – подорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения, усугубить кризис в странах Запада.

Информационно-аналитические подразделения департамента Киберполиции МВД Украины также фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с коронавирусной инфекцией. Среди примеров фейков: распыление ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов; запрет прогулок с детьми по улицам Киева.

МВД подчеркивает, что вся информации касательно порядка организации карантинных мероприятий и ответственности за их нарушение будет распространяться исключительно по официальным каналам через Интернет-порталы президента Украины, Кабмина, Минздрава и МВД.

Спрос на важную информацию

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечает: "Пандемия – новая для общества угроза, запрос на информацию огромен, и это создает спрос на любые советы, лекции или инфографику".

В нашем же обществе, подчеркивает эксперт УИБ, распространен миф о том, что правительство должно что-то скрывать от граждан, и только в вайбер-группах можно получить всю горькую правду.

"Доступность соцсетей, смартфонов и наличие свободного времени во время карантина только способствуют массовому разгону любого фейка, – говорит Игорь Попов. – Так, миллионы пользователей получили сообщения, что ночью с вертолетов будут распрыскивать антидот и поэтому надо то ли открывать, то ли закрывать форточки. Потом в "родительских группах" разгоняли информацию о том, что всех школьников надо запереть дома, а на улице их будут штрафовать. Наверное, это было последствием разбрызганного аэрозоля".

Лечение фейков, по мнению эксперта, простое – доступная и полная официальная информация.

"С этим у нас остаются проблемы. "Если у вас симптомы, то звоните семейному врачу" – этого недостаточно. Кто заплатит за вынужденные прогулы – не во всех случаях ясно. В транспорт без маски нельзя, но маску купить негде – и что теперь делать? В условиях массовых социальных фобий легко спровоцировать хайп и панику, и пока что мы видим лишь дилетантские паникерские тексты, – подчеркивает Попов. – Будем надеяться, что до боевых профессиональных информопераций не дойдет. От них защитит лишь отключение Интернета, а это уже вызовет реальную панику".

Три группы неправдивой информации

Юрист, адвокат, эксперт в области медицинского права и фармацевтики Александр Гришаков считает, что распространителей неправдивой информации условно можно разделить на три группы.

"Первая – практически все мы. В состоянии паники людям свойственно сгущать краски, в том числе для реализации своего эго. Так что, пересказывая даже официальную информацию, многие добавляют что-то "от себя". Как правильно – негативное, – поясняет эксперт. – Вторая категория – те, кто напрямую финансово заинтересован в распространении фейков. Те же производители и дилеры медицинских масок, тестов, фармпрепартов, изделий медназначения. Интернет заполнен рекламой о "чудодейственных препаратах", которые якобы могут убить коронавирус. Вакцина, как известно, еще не придумана. Но люди в панике готовы покупать что угодно по космической цене. Те же медицинские маски при себестоимости "20 копеек штука" (на самом деле чуть дороже, но лишь чуть) продают по 1,5 тысячи гривен за 50 штук. Фактически по цене нефти".

Третью группу "фейкометов", по мнению Александра Гришакова, составляют чиновники и политики. Как правило – оппозиционные действующей власти.

"Речь о тех, кто хочет на панике, связанной с эпидемией и карантином, запомниться электорату – теперешнему и будущему, – говорит эксперт. – Такие люди сгущают краски, поливают грязью любые меры, которые принимаются на государственном уровне. Тем самым нивелируя действия оппонентов. Цель подобного рода критиканов – стать максимально узнаваемыми, попиариться".

Неправдивые сведения, по мнению Гришакова, могут появляться даже не по злому умыслу – из-за банальной нехватки официальной информации.

"Со стороны знакомых врачей я вижу недоумение касательно того, что будет с их клиниками. Станут ли их перепрофилировать в инфекционные, будут ли еще какие-то изменения, – отмечает эксперт. – Нет четких разъяснений, зато есть очередной пример плохой коммуникации".

Важна коммуникация

По мнению политического социолога Алексея Полторакова, вокруг проблематики коронавируса уже окончательно сформировалось три ключевых "глокальных" ее измерения, что-то вроде своеобразного "кубика рубика".

"Это, прежде всего, базовое медико-эпидемиологическое измерения, к которому примыкают: с одной стороны – социально-"апокалиптическое", а с другой – экономико-политическое. Каждое из этих измерений живет и развивается по своим законам и правилам", – уверен политсоциолог.

Ключевой проблемой, по словам эксперта, остается отсутствие налаженной системы "стратегической коммуникации" между этими измерениями.

"В результате относительно объективная, но "недоосмысленная" информация одного измерения трансформируется в откровенно субьективно-манипулятивный фейк для смежного измерения, – поясняет Алексей Полтораков. – На подобных социальных настроениях традиционно было достаточно выгодно играть, прежде всего, спекулянтам (начиная с банальных перепродаж лекарственных и прочих средств – и заканчивая валютными махинациями). В политическом измерении показательны также попытки России использовать коронавирусный форс-мажор для лоббирования темы снятия или, по крайней мере, ослабления санкций против нее. Во внутреннем украинском контексте не менее показательно то обстоятельство, что для напряженного социального фона режим карантина выступает своеобразной "дымовой завесой" для неоднозначной деятельности власти. А всякие фейки только усугубляют эту проблему".

Ранее "Комментарии" сообщали, в местах заключения по всей Украине вводится особый режим в связи с общенациональным карантином и все свидания с родственниками временно отменяются.

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