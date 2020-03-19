Врачи объяснили сколько живет коронавирус на различных поверхностях

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Как долго коронавирус может жить на различных поверхностях рассказали украинские врачи-блогеры. Где-то он умирает уже через пару часов. Но есть и те, где вирус сохраняет способность к жизнедеятельности в течении двух или, даже, четырех-пяти дней. И все это время он несет угрозу для человека. Речь идет не только о Covid-19, а о группе коронавирусов в целом.
Врачи-блогеры привели только несколько примеров поверхностей, с которыми мы контактируем чаще всего.
Итак, меньше всего коронавирус может прожить в открытом воздухе. Уже, максимум, через 3 часа от него не останется и следа.
Не самые благоприятные условия для вируса на металлических поверхностях. На меди он может прожить до 4 часов, а на алюминии от 2 до 8 часов. В то же время, на нержавеющей стали коронавирус может оставаться активным гораздо дольше, а именно 2-3 дня.
На медицинских перчатках, которые активно используют в качестве защиты от коронавируса, он может прожить до 8 часов. На бумаге, а речь идет в том числе и о деньгах, возбудитель живет целых 5 дней. Правда, гораздо меньше на картоне - всего 24 часа.
Угрозу для человеческого здоровья может нести дерево, стекло и пластик. На них коронавирус прекрасно себя чувствует и активный в течении 4-5 дней, а в некоторых случаях сохраняет жизнеспособность до 9 дней. И после контакта с такими поверхностями человек, вполне, может заболеть. Для сравнения, вирусы гриппа на поверхностях могут сохранятся не более, чем двое суток.
Но есть и хорошая новость, уничтожить коронавирус на той или иной поверхности можно с помощью обычного дезинфицирующего средства, например, бытовой химии или антисептика.
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Як довго коронавірус залишається активним на поверхні? ⠀ Спільнота @sviy.doc не стоїть осторонь пандемії коронавірусу у світі та надає лише достовірну інформацію☝️ ⠀ Ми тверезо оцінюємо ситуацію і закликаємо Вас серйозно поставитися до заходів карантину! ⠀ Новий неопублікований неоглядовий аналіз отримав певну увагу останніми днями, щодо висновків про те, що вірус #COVID19 може залишатися життєздатним у повітрі - до 3 годин, на міді - до 4 годин, на картоні - до 24 годин, а на пластику та нержавіючій сталі - до 2-3 днів. На сьогодні не було опублікованих досліджень, що спеціально розглядали б #коронавірус ☝️ ⠀ Але було проведено дослідження минулого лютого в журналі Journal of Hospital Infection, який проаналізував кілька десятків раніше опублікованих статей про коронавіруси людини. ⠀ Воно не включає #COVID_19, але може дати кращі уявлення про те, як довго цей збудник може виживати поза організмом. Автори дійшли висновку, якщо цей новий коронавірус нагадує інші коронавіруси людини, як його "двоюрідні брати", які спричиняють #SARS та #MERS, він може залишатися на поверхнях - таких, як метал, скло або пластик - протягом дев'яти днів. Це порівняно з вірусами грипу, які можуть зберігатися на поверхні лише близько 48 годин❗ Є кілька важливих застережень, які слід врахувати! ⠀ Деякі #коронавіруси довго не залишаються активними при температурі вище 86 градусів за Фаренгейтом (30 градусів Цельсія). Автори також встановили, що коронавіруси можуть бути ефективно знищені звичайними побутовими дезінфікуючими засобами. На сьогодні це найкраща інформація, яку ми маємо. ⠀ Джерело: @Medscape Переклад тексту @gv_moms Переклад інфографіки @doc_dinakrylova #свійдок_коронавірус
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