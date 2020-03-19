Врачи объяснили сколько живет коронавирус на различных поверхностях

Как долго коронавирус может жить на различных поверхностях рассказали украинские врачи-блогеры. Где-то он умирает уже через пару часов. Но есть и те, где вирус сохраняет способность к жизнедеятельности в течении двух или, даже, четырех-пяти дней. И все это время он несет угрозу для человека. Речь идет не только о Covid-19, а о группе коронавирусов в целом.

Врачи-блогеры привели только несколько примеров поверхностей, с которыми мы контактируем чаще всего.

Итак, меньше всего коронавирус может прожить в открытом воздухе. Уже, максимум, через 3 часа от него не останется и следа.

Не самые благоприятные условия для вируса на металлических поверхностях. На меди он может прожить до 4 часов, а на алюминии от 2 до 8 часов. В то же время, на нержавеющей стали коронавирус может оставаться активным гораздо дольше, а именно 2-3 дня.

На медицинских перчатках, которые активно используют в качестве защиты от коронавируса, он может прожить до 8 часов. На бумаге, а речь идет в том числе и о деньгах, возбудитель живет целых 5 дней. Правда, гораздо меньше на картоне - всего 24 часа.

Угрозу для человеческого здоровья может нести дерево, стекло и пластик. На них коронавирус прекрасно себя чувствует и активный в течении 4-5 дней, а в некоторых случаях сохраняет жизнеспособность до 9 дней. И после контакта с такими поверхностями человек, вполне, может заболеть. Для сравнения, вирусы гриппа на поверхностях могут сохранятся не более, чем двое суток.

Но есть и хорошая новость, уничтожить коронавирус на той или иной поверхности можно с помощью обычного дезинфицирующего средства, например, бытовой химии или антисептика.

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