Главный санврач Украины сообщил, когда в аптеках появятся маски

Медицинские маски, которые исчезли из аптек и стали дефицитным товаром появятся на прилавках уже в эти выходные. В то же время, согласно правительственному распоряжению экспорт медицинских масок с территории Украины запрещен. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"В субботу-пятницу ожидается, что хирургические маски должны появиться в свободном доступе в аптечных сетях. Возможно, не во всех, но напряжение будет снято. Над этим работают все министерства", - сказал чиновник.

Виктор Ляшко также пояснил, что на этой неделе закупки необходимых медицинских товаров вывели из сферы действия закона о госзакупках, что дает возможность проводить закупки быстро и без проведения тендеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как самостоятельно изготовить защитную маску.

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