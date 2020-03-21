Минздрав хочет привлечь студентов-медиков к борьбе с коронавирусом

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6135.42
ETH/USD
131.95
LTC/USD
37.77
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
30.35
RUB/UAH
0.36
Министерство
здравоохранения Украины рассматривает вариант привлечения студентов старших
курсов медицинских университетов, а также интернов для помощи врачам в борьбе с
коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает Hromadske со
ссылкой на слова заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко.
По его словам, такая
возможность пока только рассматривается. Студентов 5-6 курсов и интернов хотят мобилизовать с карантина, потому что это поможет "обеспечить возможность
оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться".
Также Ляшко привел в
пример статистику Италии и Испании, где около 5-7% заболевших коронавирусом
оказались в реанимации или отделениях интенсивной терапии. Предполагается, что
врачей может не хватить для оказания профессиональной медицинской помощи всем
нуждающимся.
Похожие действия уже
проводит Великобритания — королевство попросило более 65 тысяч медицинских
сотрудников, которые раньше работали в системе здравоохранения, помочь в борьбе
с коронавирусом.
Как сообщал портал "Комментарии",
Калифорния ввела строгий карантин и запретила жителям выходить из дома из-за
коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости