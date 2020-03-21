Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.03.2020

BTC/USD

6135.42

ETH/USD

131.95

LTC/USD

37.77

НБУ 21.03.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Минздрав хочет привлечь студентов-медиков к борьбе с коронавирусом
НОВОСТИ Все новости

Минздрав хочет привлечь студентов-медиков к борьбе с коронавирусом

Студенты 5-6 курсов, по плану Минздрава, должны помочь врачам справиться с потоком пациентов из-за коронавируса

сегодня, 01:01
Автор:

• Антон Варанов

Минздрав хочет привлечь студентов-медиков к борьбе с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вариант привлечения студентов старших курсов медицинских университетов, а также интернов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на слова заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко.

По его словам, такая возможность пока только рассматривается. Студентов 5-6 курсов и интернов хотят мобилизовать с карантина, потому что это поможет "обеспечить возможность оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться".

Также Ляшко привел в пример статистику Италии и Испании, где около 5-7% заболевших коронавирусом оказались в реанимации или отделениях интенсивной терапии. Предполагается, что врачей может не хватить для оказания профессиональной медицинской помощи всем нуждающимся.

Похожие действия уже проводит Великобритания — королевство попросило более 65 тысяч медицинских сотрудников, которые раньше работали в системе здравоохранения, помочь в борьбе с коронавирусом.

Как сообщал портал "Комментарии", Калифорния ввела строгий карантин и запретила жителям выходить из дома из-за коронавируса.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hromadske.ua/ru/posts/minzdrav-planiruet-privlekat-studentov-medikov-na-pomosh-vracham
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...