Минздрав хочет привлечь студентов-медиков к борьбе с коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины рассматривает вариант привлечения студентов старших курсов медицинских университетов, а также интернов для помощи врачам в борьбе с коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на слова заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко.



По его словам, такая возможность пока только рассматривается. Студентов 5-6 курсов и интернов хотят мобилизовать с карантина, потому что это поможет "обеспечить возможность оказания помощи тем группам, которые будут больше всего в ней нуждаться".

Также Ляшко привел в пример статистику Италии и Испании, где около 5-7% заболевших коронавирусом оказались в реанимации или отделениях интенсивной терапии. Предполагается, что врачей может не хватить для оказания профессиональной медицинской помощи всем нуждающимся.

Похожие действия уже проводит Великобритания — королевство попросило более 65 тысяч медицинских сотрудников, которые раньше работали в системе здравоохранения, помочь в борьбе с коронавирусом.

Как сообщал портал "Комментарии", Калифорния ввела строгий карантин и запретила жителям выходить из дома из-за коронавируса.

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