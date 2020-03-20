Калифорния ввела строгий карантин и запретила жителям выходить из дома из-за коронавируса

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6128.64
ETH/USD
129.90
LTC/USD
37.63
USD/UAH
28.10
EUR/UAH
30.35
RUB/UAH
0.36
Сегодня, 20 марта,
губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил строгий карантин и запретил жителям
самого населенного штата США выходить из дома без уважительной причины и
крайней необходимости. Об этом сообщили в издании BBC.
"Продолжайте заниматься
своими обычными делами, но держитесь подальше друг от друга. Домашняя изоляция
— не мое желание, а временная необходимость", — заявил губернатор.
По словам Гэвина
Ньюсома, 40 миллионов человек, проживающих в штате Калифорния, вынуждены
оставаться дома для борьбы с распространением коронавируса Covid-19. Они могут выходить на улицу только в случае
необходимости — купить лекарства или продукты, выгулять собаку. При этом на
улице они не должны контактировать с другими людьми.
В Калифорнии
зафиксировано более 900 заболевших коронавирусом, из которых 19 умерли. Ранее
аналогичные меры ввели в Лос-Анджелесе. Всего в США на момент публикации болеют
более 18 тысяч человек.
Как сообщал портал "Комментарии",
Великобритания попросила медработников на пенсии помочь в борьбе с
коронавирусом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости