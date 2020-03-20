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Калифорния ввела строгий карантин и запретила жителям выходить из дома из-за коронавируса

В борьбе с коронавирусом Калифорния последовала примеру европейских стран и ввела строгий карантин

20 марта 2020, 23:32
Автор:

• Антон Варанов

Калифорния ввела строгий карантин и запретила жителям выходить из дома из-за коронавируса

Сегодня, 20 марта, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил строгий карантин и запретил жителям самого населенного штата США выходить из дома без уважительной причины и крайней необходимости. Об этом сообщили в издании BBC.

"Продолжайте заниматься своими обычными делами, но держитесь подальше друг от друга. Домашняя изоляция — не мое желание, а временная необходимость", — заявил губернатор.

По словам Гэвина Ньюсома, 40 миллионов человек, проживающих в штате Калифорния, вынуждены оставаться дома для борьбы с распространением коронавируса Covid-19. Они могут выходить на улицу только в случае необходимости — купить лекарства или продукты, выгулять собаку. При этом на улице они не должны контактировать с другими людьми.

В Калифорнии зафиксировано более 900 заболевших коронавирусом, из которых 19 умерли. Ранее аналогичные меры ввели в Лос-Анджелесе. Всего в США на момент публикации болеют более 18 тысяч человек.

Как сообщал портал "Комментарии", Великобритания попросила медработников на пенсии помочь в борьбе с коронавирусом.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-51970815
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