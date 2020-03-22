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На Львовщине с подозрением на коронавирус госпитализировали более 20 человек

Львовская ОГА опубликовала данные по новым подозрениям на COVID-19

сегодня, 10:02
Автор:

• Сергей Медведев

На Львовщине с подозрением на коронавирус госпитализировали более 20 человек

Во Львовской области в период с 17:00 21 марта по 8:00 22 марта с подозрением на коронавирус госпитализирован еще 21 пациент. Об этом  сообщила пресс-служба Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

Так согласно информации врача-эпидемиолога  Львовской областной инфекционной клинической больницы Натальи Тимко, на обследовании находятся пациенты из Львова, а также Дрогобычского и Стрыйского, Каменка-Бугского районов, Тернопольской и Ровенской областей.

 "Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 53 человека. На самоизоляции находятся 30 человек. За все время выписано - 11 пациентов. Состояние всех больных -средней тяжести или близкий к удовлетворительному. У 1 пациентки приближен к тяжелому", - сказано в сообщении.

Всего же на Львовщине  подозрением на COVID-19 в медицинские учреждения обратились 94 человека.


Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом COVID-19. О 7 из них стало известно вечеромТак, под вечер в лабораториях подтвердились тесты двух женщин 29-ти и 39-ти лет, а еще 5-ти мужчин – им от 31 до 50 лет. По информации Кличко, из 10 людей, диагнозы которых известны сейчас, восемь киевлян инфицировались в европейских странах - в основном это были Франция и Германия.


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