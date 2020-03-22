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Для борьбы с эпидемией привлекут студентов-медиков, - Минздрав

Минздрав будет сотрудничать в вопросах карантина с учебными заведениями

сегодня, 13:43
Автор:

• Сергей Медведев

Для борьбы с эпидемией привлекут студентов-медиков, - Минздрав

Осуществлять мероприятия по нераспространению коронавируса будут украинские студенты. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Чиновник уточнил, что Минздрав призвал к сотрудничеству медицинские вузы.

"Мы будем привлекать к работе со случаями COVID-19 или подозрениями на коронавирус студентов-медиков 5-6 курса и интернов. Призываю студентов-медиков сконтактировать с соответствующими ответственными лицами в вузах и выйти на помощь медикам на места, выполнить свою миссию", - обратился Ляшко к студентам во время брифинга.

Также, главный санитарный врач в очередной раз призвал украинцев выдерживать правила карантина и по-возможности не покидать свои жилища.

 "Мы просим еще раз всех сократить контакты, меньше выходить на улицу, меньше ходить друг к другу в гости. Сегодня самоизоляция – это один из самых реальных способов защиты и самый реальный механизм избежать рисков заболеть COVID-19", - напомнил Виктор Ляшко.

Как сообщал портал "Комментарии", полицейские составили уже почти полторы тысячи админпротоколов за нарушение правил карантина.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/648956.html
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