Для борьбы с эпидемией привлекут студентов-медиков, - Минздрав

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Осуществлять мероприятия по нераспространению коронавируса будут украинские студенты. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Чиновник уточнил, что Минздрав призвал к сотрудничеству медицинские вузы.
"Мы будем привлекать к работе со случаями COVID-19 или подозрениями на коронавирус студентов-медиков 5-6 курса и интернов. Призываю студентов-медиков сконтактировать с соответствующими ответственными лицами в вузах и выйти на помощь медикам на места, выполнить свою миссию", - обратился Ляшко к студентам во время брифинга.
Также, главный санитарный врач в очередной раз призвал украинцев выдерживать правила карантина и по-возможности не покидать свои жилища.
"Мы просим еще раз всех сократить контакты, меньше выходить на улицу, меньше ходить друг к другу в гости. Сегодня самоизоляция – это один из самых реальных способов защиты и самый реальный механизм избежать рисков заболеть COVID-19", - напомнил Виктор Ляшко.
Как сообщал портал "Комментарии", полицейские составили уже почти полторы тысячи админпротоколов за нарушение правил карантина.
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