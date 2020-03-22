"Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к украинцам и власти в связи с пандемией

Политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратилась к украинскому народу и власти, предложив план, который поможет преодолеть опасную эпидемию COVID-19. Обращение опубликовано на сайте политсилы.

"Сейчас для исполнительной власти критически важно в кратчайшие сроки взять под контроль стратегически важные направления: системно воплотить методы сдерживания эпидемии, незамедлительно начать оснащение опорных больниц, строго пресечь спекуляцию и контрабанду жизненно важных товаров, наладить информирование населения… В наших рядах большое количество профессионалов высочайшего уровня, мы не боимся ответственности", - указано в сообщении.

Также оппозиционная платформа отмечает необходимость объединиться всему украинскому народу перед лицом опасной пандемии.

"Мы, несмотря на различия во взглядах и местах проживания, вероисповедании и возрасте, должны по-настоящему стать одной семьей – братьями и сестрами, готовыми в любую минуту прийти на помощь друг другу", - подчеркивают лидеры ОПЗЖ.

При этом парламентарии отметили, что принимают не только моральное участие в противостоянию коронавирусу, но и практически обеспечивают опорные больницы необходимым оборудованием, средствами защиты, расходными материалами и многим другим, в чем сегодня так нуждаются медики.

"Перед лицом смертельной угрозы всем нам необходимо забыть о партийной принадлежности, рейтингах и политических амбициях. Мы призываем всех объединиться, чтобы справиться с эпидемией, сохранить жизни и максимально смягчить экономические последствия пандемии для нашей страны", - заключают в итоге обращения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в парламенте хотят ввести заседания в режиме онлайн-конференций на время опасной пандемии.

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