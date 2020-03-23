"Горячая ванная, чеснок и ультрафиолет": Супрун "разбила" мифы о борьбе с коронавирусом

Бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун напомнила украинцам, что в связи с пандемией вируса COVID-19, информационное пространство буквально забито непроверенной информацией по якобы противодействию инфекции на бытовом уровне. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, общественный деятель собрала основные фейки, которые направлены ввести в заблуждение население, пообещав ему действенный эффект против коронавируса.

Как оказалось, регулярное питье воды не оказывает никакого действия на тело вируса и неспособно "вымыть" его из организма носителя. Прием горячей ванны также совершенно бесполезен в качестве профилактики от пандемии, зато может быть опасен для сосудов и сердца. Не рекомендует Супрун также промывать нос солевым раствором, злоупотреблять чесноком и луком в рационе питания, а также подвергать свою кожу ультрафиолету для стерилизации.

Кроме того она совершенно не исключает вероятности заразиться людям молодого и среднего возраста, несмотря на то, что подавляющее число жертв коронавируса COVID-19 - представители пожилого поколения.

"Пожилые люди и люди, имеющие серьезные болезни (астма, диабет, заболевания сердца) более уязвимы к тому, что перенесут коронавирус в тяжелой форме. Но заразиться могут все, поэтому всем необходимо заботиться о безопасности: регулярно мыть руки, избегать скопления людей, держать дистанцию", - указано в сообщении.

Ульяна Супрун добавила, что ни в коем случае не нужно верить рекламе, которая обещает лекарства, способные локализовать вирус и привести к полному выздоровлению, однако стоит применять антибиотики, если таковые прописал лечащий врач.

"Антибиотики не работают против вирусов, они уничтожают только бактерии. Однако, во время лечения от коронавируса, пациенту могут прописать антибиотики, если он заболеет сопутствующую бактериальную инфекцию", - заключает бывший министр.

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