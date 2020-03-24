Ульяна Супрун опровергла необходимость носить маски против коронавируса

Бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не надевает респираторные и марлевые маски во время выхода на улицу в условиях действующего карантина, так как заражение всеми вирусами, в том числе и COVID-19, как правило происходит дома, а не на улице. Об этом она рассказала в интервью изданию "Украинская правда".

"Когда я иду в магазин и там касаюсь каких-то поверхностей, я, при этом, не касаюсь лица. Когда завершаю покупки, то пользуюсь антисептиком. Дома мою руки, дальше расставляю продукты и снова мою руки. То есть часто мыть руки - это одна из самых важных вещей. Если мы придерживаемся всех правил - не касаемся лица, моем и дезинфицируем руки, не стоим и не кашляем друг другу в лицо, то существует очень низкая вероятность заразиться", - указала Супрун.

Кроме того она назвала строго три группы людей, которым необходимо надевать маски, оберегая свои дыхательные пути и слизистую.

Супрун обозначила, что в первую группу входят медицинские работники, для которых марлевые повязки и предусмотрены как функциональный элемент спецодежды, во вторую - люди, которые уже имеют симптомы заражения пандемией, чтобы не передавать ее окружающим, а в третью - работники сервисов, где ежедневно проходит поток людей, например, кассиры супермаркетов.

"Но маски не является достаточной мерой. Я вижу, как люди суют пальцы под маску, касаются лица, либо не меняют их регулярно. Тогда им это не поможет. Или шьют сейчас маски из ткани, которая пропускает капли и вирус, поскольку она не является блокирующей. Сейчас получается, что люди воспринимают маску как некий талисман или оберег. "У меня маска, это значит, что я не заболею". Но это не так", - заключила бывший министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ульяна Супрун развенчала самые популярные мифы, согласно которым якобы можно защитить себя от пандемии COVID-19.

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