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Коронавирус в Украине: болезнь поразила новые регионы

Первые случаи инфицирования коронавирусом Covid-19 зафиксировали еще в четырех украинских регионах.

сегодня, 08:41
Автор:

• Виолетта Комаровская

Коронавирус в Украине: болезнь поразила новые регионы

Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 выросло до 113 человек. Новые случаи заражения зафиксировали сразу в четырех регионах, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

К регионам, которые коронавирус уже поразил ранее, присоединились Луганская, Одесская, Волынская и Запорожская области. При чем в последней врачи выявили сразу двоих инфицированных. 

Больше всего пациентов остается в Черновицкой области. В общем, коронавирус там подцепили 38 человек. Один пациент умер. Еще один вылечился и уже отправился с больницы домой. Также не удается потушить вспышку коронавируса в Киеве и Киевской области. Количество больных здесь увеличивается с каждым днем. В столице инфицированных уже 31, а в области их 22.

Еще два человека за минувшие сутки заболели на Тернопольщине. 

Пока это только цифры утренней сводки ГСЧС. Увеличение количества больных в Киеве подтвердил и мер Виталий Кличко. А вот в Минздраве обновленные данные обещают ближе к 10:00. Последняя информация от министерства - на вечер вторника, 24 марта. Сообщают о 97 случаях инфицирования коронавирусом Covid-19

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что коронавирусом заразился украинский олигарх Валерий Хорошковский. 


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/106427.html
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