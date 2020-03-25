Коронавирус в Украине: болезнь поразила новые регионы

Количество инфицированных коронавирусом Covid-19 выросло до 113 человек. Новые случаи заражения зафиксировали сразу в четырех регионах, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

К регионам, которые коронавирус уже поразил ранее, присоединились Луганская, Одесская, Волынская и Запорожская области. При чем в последней врачи выявили сразу двоих инфицированных.

Больше всего пациентов остается в Черновицкой области. В общем, коронавирус там подцепили 38 человек. Один пациент умер. Еще один вылечился и уже отправился с больницы домой. Также не удается потушить вспышку коронавируса в Киеве и Киевской области. Количество больных здесь увеличивается с каждым днем. В столице инфицированных уже 31, а в области их 22.

Еще два человека за минувшие сутки заболели на Тернопольщине.

Пока это только цифры утренней сводки ГСЧС. Увеличение количества больных в Киеве подтвердил и мер Виталий Кличко. А вот в Минздраве обновленные данные обещают ближе к 10:00. Последняя информация от министерства - на вечер вторника, 24 марта. Сообщают о 97 случаях инфицирования коронавирусом Covid-19.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что коронавирусом заразился украинский олигарх Валерий Хорошковский.

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