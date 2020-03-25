Коронавирус мутирует: в Исландии у пациента нашли сразу два штамма вируса

Коронавирус Covid-19 мутирует. У пациента в Исландии врачи обнаружили одновременно два штамма вируса, пишет журнал "Reykjavík Grapevine". Это впервые с начала вспышки в мире.

Ранее пациенты заражались только одним штаммом коронавируса Covid-19. Теперь, похоже, он становится более агрессивным и его штаммы могут поражать человеческий организм одновременно. Об этом свидетельствует ситуация, с которой пришлось столкнуться исландским врачам. Они, фактически, вынуждены были диагностировать пациенту Covid-19 дважды. Второй коронавирус оказался штаммом первого, то есть, его мутацией. При чем пациент болел ими одновременно.

Этот новый мутировавший штамм коронавируса Covid-19 более агрессивный, говорит руководитель исландской фармацевтической компании Кари Стефанссон. Люди, которые контактировали с пациентом, подхватили именно вирус-мутант, а не его первоначальную версию.

Пока мутация Covid-19 встречается только на территории Исландии и в других странах не была обнаружена.

Всего в Исландии инфицировались коронавирусом 648 человек. Это данные по состоянию на утро среды, 25 марта. Двое пациентов от Covid-19 умерли. Еще 51 смог вылечиться. Их врачи уже отпустили по домам.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что коронавирус поразил новые регионы Украины.









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