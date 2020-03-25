«Коронавирус – фейк»: блогер объяснил, почему мир совершает большую ошибку

Глобальные карантинные мероприятия, которые вводят в большинстве стран мира – не приносят пользу и являются "полнейшим безумием". Такую точку зрения высказал в своем "живом журнале" популярный блогер Алексей Кунгуров.



Коронавирус и его польза для популяции

Автор блога отметил, что сам коронавирус COVID-19 не является фейком, в отличие от всего, что его окружает. В то же время, убежден Кунгуров, вирусные пандемии сами по себе "полезны для человеческой популяции".

"Вирусы несмотря на свою примитивность – один из главных архитекторов жизни на планете. Попадая в организм животного, в том числе человека, вирусы вызывают иммунный ответ, то есть комплексную реакцию организма на присутствие чужеродного и вредоносного субъекта. Именно благодаря вирусам иммунная система находится в тонусе и защищает наш организм", - пишет блогер.

В качестве примера он приводит поведение младенцев, которые, руководствуясь безусловным рефлексом, "всё тащат в рот". Как следствие – многочисленные инфекции, которые ребенок переносит одну за другой, что в отдельных случаях хоть и приводит к смерти ребенка, но в большинстве случаев формирует иммунитет человека.

"Что произойдет, если сразу после рождения поместить ребенка в абсолютно стерильную среду, максимально обезопасив его от инфекций? У него будет крайне слабый иммунитет, иногда настолько слабый, что смертельным для него станет даже обычный воздух, кишащий миллионами микроорганизмов и аллергическими раздражителями. После перехода в естественную среду обитания организм начинает наверстывать программу, но любые инфекции будут протекать в "стерильном" организме тяжело, вероятность летального исхода из-за слабого иммунного ответа вырастает на несколько порядков", - поясняет автор материала.

Кунгуров приходит к выводу, что "болеть – полезно" в контексте укрепления жизнеспособности человечества. То же касается и пандемии COVID-19, который является по своей симптоматике тем же гриппом, но имеет несколько большую заразность, при этом значительно меньшую (примерно в 10 раз), смертность.

"То есть фактически коронавирусная пандемия менее опасна, чем заурядный сезонный грипп, которым ежегодно болеет порядка 10% населения земли и от осложнений, вызванных им, умирает до 750 тысяч человек каждый год", - пишет Алексей Кунгуров, отмечая, что коронавирусную инфекцию каждый человек перенес много раз и часто даже не замечал этого.

Блогер также акцентирует внимание на том, что дети переносят COVID-19 бессимптомно и в будущем эта напасть будет им не страшна. Мало того, когда появится новый, более опасный вид коронавируса, их иммунная система даст отпор инфекции.

Карантин – безумие, изолировать нужно лишь людей из группы риска

Что же касается вводимых повсеместно карантинных мероприятий, то Алексей Кунгуров считает эти действия безумием. Дескать, молодые и здоровые люди должны переболеть и укрепить свой иммунитет. Изолировать на время нужно лишь представителей группы риска – стариков пенсионного возраста и людей, страдающих смертельно опасными хроническими заболеваниями, которые обостряются на фоне инфекции.

"Но ведь абсолютно то же самое целесообразно делать каждый год в период, когда гуляет сезонный грипп, поскольку он более опасен для жизни, чем коронавирус образца 2019 г., пришедший из Китая. Однако никто, почему-то, не устраивает карантинных истерик из-за сотен тысяч жертв гриппа ежегодно. В этом году именно сверхсмертности из-за COVID-2019 не зарегистрировано и ее точно не будет, потому что те, кто умер после заражения, в любом случае скончались бы от осложнений, подхватив привычный грипп. Что касается молодых и здоровых людей, то им надо дать возможность спокойно и в 90% случаев бессимптомно перенести инфекцию, что приспособит их как индивидуально, так и популяцию в целом к подобного рода угрозам", - утверждает Кунгуров.

Коронавирус и паника: три ключевых фактора

Причиной же возникшей паники, по его убеждению, являются социальные сети, которые еще 10 лет назад во время куда более опасного свиного гриппа H1N1 не имели подобного сегодняшнему охвата. Дескать, многочисленные фото и видео умирающих от вируса людей, делают свое дело, создавая панику повсеместно.

Второй фактор, вызвавший панику – так называемый "медиапсихоз". Заключается он в том, что средства массовой информации, пользуясь стремлением людей испытывать чувство страха, усиленно тиражируют соответствующие новости, зарабатывая на панике.

Третий и самый главный фактор – реакция на пандемию чиновников от медицины и политиков, принимающих решения о закрытии целых стран, подвергая опасности мировую экономику.

"Давайте рассмотрим логику, например, итальянских врачей, которые безбожно завышают и масштабы пандемии, и количество умерших. Поставьте себя на место министра здравоохранения республики. Он рассуждает примерно так: паника – свершившийся факт. Остановить ее принципиально невозможно. Следовательно, надлежит извлечь из нее максимум пользы – добиться дополнительных ассигнований на медицину, на научные исследования и т.д. Поэтому министр выступает с заявлением: дескать, да, пандемия – реальность, остановить ее поможет карантин и самоизоляция. Вроде как не соврал, но при этом технично обошел вопрос о том, что тотальный карантин совершенно нецелесообразен в данном случае (напомню, что обычный грипп гораздо опаснее). С той же целью у любого умершего пациента, если анализы показывают наличие у него коронавируса, указывают инфекцию в качестве причины смерти. Да, это совершенно некорректно, но… финансирование! На кону вопрос о колоссальных бюджетных ассигнованиях в систему здравоохранения", - предполагает автор, отмечая, что в результате возникают удивительные статистические девиации: получается, что итальянцев коронавирус косит в 20-30 раз больше, чем немцев или испанцев и даже китайцев, которые по своей природе куда более уязвимы именно к коронавирусу COVID-19.

Коронавирус и рейтинги: почему паникуют власти

Что же касается политиков, принимающих решения о закрытии стран, то они, по словам Кунгурова, руководствуются банальным рейтингом. Мол, когда происходит всеобщая паника, то рационально действующий публичный политик бежит впереди толпы и орет громче других, чтобы обратить на себя внимание, предстать спасителем от вируса и вообще ответственным государственным деятелем, требующим принятия решительных мер.

"Что случится, если премьер-министр выступит с обращением нации и скажет те очевидные вещи, что я вам поведал в этом посте? Его политическая карьера на этом завершится. Оппоненты обвинят его в халатности, приведшей к тысячам смертей, будут требовать немедленной отставки "врага нации" с поста главы правительства. И нация в едином порыве это требование поддержит", - пишет блогер.

В качестве примера разумного отношения к пандемии Алексей Кунгуров приводит шведов, которые официально объявили COVID неопасным для людей.

"Всякий глобальный экономический катаклизм убивает в тысячи раз больше людей, чем самая жуткая зараза. Парадокс в том, что именно вследствие экономического обвала сократятся как траты населения на свое здоровье, так и бюджетные расходы на здравоохранение. И следующей пандемии будет противостоять сложнее. В некоторых странах вообще потенциально возможен полный хаос с развалом государственных институтов", - резюмировал блогер.

Как ранее писали "Комментарии", примерно каждый пятый житель планеты (около 1,7 млрд человек) находится на домашней самоизоляции в связи с пандемией COVID-19. Эксперты рассказали нашим журналистам, кто и как в Украине может использовать время карантина с пользой, к примеру, улучшить свой профессионализм и повысить доходы.

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