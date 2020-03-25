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Фонд супруги Медведчук Оксаны Марченко передал Институту сердца высокоточный аппарат для выявления коронавируса

В Институт сердца фонд Оксаны Марченко передал аппарат для диагностики коронавируса, а на Закарпатье прибыла первая партия медицинских препаратов и грузов для борьбы с коронавирусом от лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука

сегодня, 13:20
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Фонд супруги Медведчук Оксаны Марченко передал Институту сердца высокоточный аппарат для выявления коронавируса

Благотворительный фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца автоматическую систему молекулярной диагностики в реальном времени ELITeInGenius, изготовленную в Италии. Об этом говорится на официальном сайте ОПЗЖ.

Так, сообщается, что это уникальный аппарат экспертного класса, позволяющий за короткий срок выявить коронавирус. Примечательно, что данный аппарат – первый, появившийся в Украине и СНГ. Директор Института сердца Борис Тодуров отметил, что ранняя диагностика поможет, изолировать пациентов от незараженных и начать лечение вовремя. Кроме этого, оборудование минимизирует риски заражения медперсонала.

"Для нашего института это очень важное оборудование… Оно было приобретено за личные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо за поддержку", – поблагодарил Тодуров.

Он также подчеркнул, что данный аппарат, кроме быстрого тестирования на коронавирус, способен подобрать идеальную пару "донор – реципиент" в операциях по трансплантации: "Когда пройдет эта вспышка, эта эпидемиологическая ситуация, мы возобновим трансплантологическую программу, и этот аппарат будет работать на нашу трансплантологию".

Помимо этого, на днях на Закарпатье прибыла первая партия медицинских препаратов и грузов для борьбы с коронавирусом – это часть помощи закарпатцам от председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Все это было куплено за их личные средства. По словам Виктора Медведчука, из-за частых поездок в страны Евросоюза жители Закарпатья подвергаются большой опасности, поэтому для национальной безопасности Украины крайне важно оперативно обеспечить их средствами защиты, профилактики и лечения коронавируса.

Кроме того, Благотворительный фонд Оксаны Марченко оплатил пять аппаратов искусственной вентиляции легких производства Франции, два из которых доставлены в Закарпатскую область: один – в Воловецкую центральную районную больницу, второй – в Мукачевскую центральную районную больницу.

Также в медицинские учреждения региона поступили 350 экспресс-тестов BIOEASY для выявления коронавируса, 38 тыс. защитных осмотровых перчаток,600 комплектов медицинских комбинезонов нескольких видов, 90 комплектов одежды для использования докторами-инфекционистами, а также электронное оборудование для мониторинга состояния пациентов "БИОМЕД" ВМ800D, 30 штативов для капельниц и 500 литров средства для дезинфекции рук, кожи и медицинского оборудования.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Красный Крест отправил на Донбасс медикаменты для борьбы с коронавирусом.


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Источник: http://zagittya.com.ua/news/novosti/fond_oksany_marchenko_peredal_institutu_serdca_pervyj_v_ukraine_unikalnyj_apparat_kotoryj_pozvoljaet_opredeljat_koronavirus_s_osoboj_tochnostju.html
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