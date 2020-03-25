Медики рассказали, как сделать одноразовую маску многоразовой и убить вирус за полчаса

Маски №95, которые до пандемии стоили по 30 грн, а теперь продаются в Сети и аптеках по 250, можно использовать повторно. Впрочем, экономить таким образом можно лишь правильно продезинфицировав респиратор. О том, как это делать, рассказал американский врач Питер Цай.

Первый способ - оставить такую маску на улице на 3-4 дня, чтобы вирус погиб. Доктор советует приобрести четыре респиратора для ежедневного использования, и после снятия оставлять каждый на свежем воздухе для просушки. Однако не стоит оставлять маску на солнце, лучи которого могут повредить один из ее слоев - полипропилен.

Еще один действенный метод - стерилизация в духовке. Респиратор нужно подвесить так, чтобы он не касался металлических предметов. Уже спустя полчаса при температуре 65°C вирус на маске погибнет.

Напомним, пока в мире бушует пандемия коронавируса и миллионы людей вынуждены привыкать к новым реалиям - жизни в четырех стенах, чтобы уберечь себя от Covid-19, сегодня провинция Хубэй снимает жесткий карантин. “Комментарии” пообщались с одним из 11 украинцев, которые провели взаперти более двух месяцев, призывая президента Владимира Зеленского и МИД Украины вернуть их домой. Впрочем, как рассказал нам Вячеслав Усов из Одессы, теперь, когда Китай стал более безопасным, а в Украине все только начинается, планы изменились.





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