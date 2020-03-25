Хантавирус: что известно о смертельной инфекции и насколько она опасна

В Китае сегодня из-за хантавируса погиб человек: мужчина из провинции Юньнань скончался прямо в автобусе, когда ехал на работу. А все пассажиры, ехавшие вместе с ним, сдали тест на наличие хантавируса. "Комментарии" разобрались, что же это за хантавирус, переполошивший сегодня медиа и соцсети.

Хантавирусы - это грызуновые вирусы, вызывающие клинические заболевания у людей различной степени тяжести. Как говорится на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), существует несколько разных хантавирусов, имеющих различное географическое распределение и клинические заболевания. К примеру, заражение этим вирусом может привести к геморрагической лихорадке с почечным синдромом или эпидемической нефропатии. Для европейского и севроамериканского штаммов хантавируса фактов предачи от человека к человеку не зафиксировано. Редкие случаи замечены в Чили и Аргентине. По данным Центр по контролю и профилактике заболеваний США (СDС), уровень смертности из-за этого вируса равен 38%.

Хантавирус: как передается

Грызуны выделяют хантавирусы с мочой, фекалиями и слюной. Поэтому заражение человека происходит главным образом при контакте с этими выделениями грызунов, зараженных вирусом. Как сообщает СDС, при перемешивании свежей мочи грызунов, помета или гнездовых материалов в воздух попадают крошечные капельки, содержащие вирус. Этот процесс известен как "воздушная передача".

Так что пыльные места, зараженные грызунами, являются местами риска. А устранение или минимизация контакта с грызунами являются лучшим способом предотвращения инфекции. Стоит добавить, что в группу риска попадают такие профессии, как работники лесного хозяйства и фермеры, а также работники, занятые в сфере строительства, коммунальных служб и борьбы с вредителями. Туристы и путешественники также могут подвергаться опасности заражения, если будут находиться в зараженных местах обитания грызунов. Кроме того, подхватить инфекцию можно при открытии и уборке различных построек, которые были закрыты в зимний период, особенно в сельской местности. Вероятность контакта с хантавирусом велика, когда люди работают, играют или живут в закрытых помещениях, где активно живут грызуны. Тем не менее, результаты последних исследований показывают, что многие люди были заражены этой болезнью после продолжительного контакта с грызунами, их пометом.

Хантавирус: как лечится

Ранние симптомы инфецирования хантавирусом, такие как лихорадка, мышечные боли и усталость, легко спутать с гриппом. Поэтому роль играет факт контакта с грызунами. Конечно же, чем раньше человек обратиться в больницу, тем больше шансов быстро выздороветь. Лечение хантавирусной болезни симптоматическое, конкретной вакцины для избавления от инфекции не существует. Основной задачей врачей является поддержание баланса жидкости в организме пациента, а в случае почечной недостаточности может потребоваться диализ. Чаще всего никакой изоляции не требуется, поскольку в Европе и США не фиксировали факты передачи хантавируса от человека к человеку.

Хантавирус: насколько опасен

Паника, возникшая в сети после смерти китайца, преувеличена, пишет Independent. Хотя хантавирус относится к опасному семейству вирусов, он не сопоставим с новым коронавирусом и никоим образом не является настолько опасным. Так, хантавирус вовсе не нов, поскольку он известен уже несколько десятилетий и будет вероятно существовать еще долго. В материале Global News говорится, что хантавирус не грозит новой пандемией, подобной коронавирусной, потому как не распространяется от человека к человеку – а это ключевая черта, необходимая для перехода от заражения вирусом к пандемии.

Ранее "Комментарии" писали, что в Китае умер житель из-за хантавируса.

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